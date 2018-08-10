让长江容得下“江豚之重”

来源：人民日报客户端

人民日报-何鼎鼎

江豚重，重在它再次以一种温柔的姿态，将人们逼到“我与世界”的复杂思考之中

在九江，农业局副局长刘礼强说他小时就住长江边，江豚是到访的常客；到鄱阳湖，当地人自豪地说：一半江豚在我们这！船到安徽，淡水豚国家级自然保护区又是绕不过去的一站。

真可谓爱心接力，却又恰恰说明了目前江豚的处境。据最新普查结果，长江流域有江豚1012头，大幅下降趋势得到遏制，但其极度濒危状况没有改变。曾经，人们用“恒河沙数”言事物数量之多，有一天，“江上来豚”会不会也被收进字典，用来形容世所未见？没有人希望如此。一整条长江，依然需要为这1000多头“微笑天使”捏把汗。江风吹，江豚重！

江豚总是在风起的清晨与傍晚跃起呼吸新鲜空气，露出它的标志性微笑，但江豚保护史上有两张照片却以眼泪闻名：《江豚的眼泪》与《痛别江豚》。两张照片的作者都是高宝燕，一位江豚保护“偏执狂”。20年对江豚紧追不放，她拍下了江豚流泪，也拍下了科研人员在江豚病逝后落下的伤心泪。两滴泪，滚烫如夏日江水，勾连了情感与理智：为什么要保护江豚？如何保护好江豚？还要避免些什么？

江豚重，重在情义。宋代诗人孔武仲《江豚诗》开篇写道：“黑者江豚，白者白鬐。状异名殊，同宅大水。”不幸的是，“白者”白鳍豚多年前已被宣告功能性灭绝，江豚成了长江里硕果仅存的哺乳类动物。“哺乳类”三字，足已触动人心。水中，怎么哺乳？“怀胎11月，刚出生时母江豚得驮着幼崽一周，几个月内小江豚都躲在母亲身后，既要避免江流冲击，也要学着换气呼吸，还要学会在水中喝奶！”都昌县一位渔政人员的现场说明让在场者都揪心。水中吃奶，比羊羔跪乳难多了。人同此心，心同此理，有什么理由不呵护？

江豚重，重在警示。尽管长得可爱的动物更容易被关注，大熊猫如此，金丝猴、白鳍豚都如此，但江豚需要被重视，并非只因可爱，更因它是长江生态的航标灯。一头江豚要能繁衍就须健硕，要健硕就得有充足食物，每天吃鱼达体重的1/10，这考验着鱼类资源的丰富程度；江豚是大型水生动物，需要大江大湖的活动空间，如果水位下降明显，生存空间就会被极大挤压。同饮一江水，岂能让江豚身处险境？长江生态一旦恶化，我们的生活也将大受影响。江豚露出微笑，长江陷入沉思。

江豚重，重在它再次以一种温柔的姿态，将人们逼到“我与世界”的复杂思考之中。发展与保护这个辩题，答案越发清晰：发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是要舍弃经济发展。放生也是民生。鄱阳湖休渔，渔民支持，因为开渔后鱼儿更肥了；江豚栖息地持续改善，生态效益显著提升，受益最多的一定是湖边人。正因为这样的觉悟，曾经的捕鱼者，有些洗脚上岸成了护鱼人。对生态已经碎片化的长江来说，这样的转身无法一蹴而就，但开始本身就是改变。

坐渔政船到湖口，没见到江豚，倒是遇见石钟山。苏轼写《石钟山记》意在叩问一种科学探究的认真精神。保护江豚，离不开认真精神。在鄱阳湖畔，我给高宝燕老师打了电话，电话那头，她有了新的“较真”。她说：某种意义上，今天的江豚又从濒危物种成了“唐僧肉”，新成立的保护协会越来越多，有的也在以慈善之名过度消费江豚，而善款留给真科研的并不多，一旦江豚繁育无法有实质突破，社会善意可能会被提前消耗。这是肺腑之言，也是先见之明。保护江豚，并非一哄而上、各取所需的保护，更不能借保护之名牟取私利。有心保护、有序保护、有效保护，今日长江才能容得下江豚之重。（网站首页图：新华社资料图片）