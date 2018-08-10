来源：央视网

2018年6月13日，习近平在山东烟台考察。这是他在万华烟台工业园听取企业基本情况介绍，察看核心产品展示。图片来源：新华社

央视网消息：“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”

2018年是中国改革开放40周年。回首日新月异的40年，中国的快速发展离不开改革开放；面向继往开来新时代，中国的高质量发展更加离不开改革开放。

在习近平关于改革开放的论述中，“关键一招”成为中国名片，为世界各国熟知。对于改革开放，习近平还有很多生动形象的比喻，既是中国波澜壮阔改革历程的真实写照，又生动形象地回答了为什么要全面深化改革、怎样全面深化改革等重大理论和现实问题。



2018年4月11日至13日，习近平在海南考察。这是4月13日上午，习近平在海口市秀英区石山镇施茶村考察时，同村民亲切交谈。图片来源：新华社

“喻”改革决心

“中国改革已经进入攻坚期和深水区，我们将以壮士断腕的勇气、凤凰涅槃的决心，敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀，敢于触及深层次利益关系和矛盾，把改革进行到底。”

早在改革开放初期，“摸着石头过河”便成为人们耳熟能详的话语。如今，习近平用“深水区”一词再次标注当今中国改革开放所处的历史方位，并用“壮士断腕”“凤凰涅槃”来表明改革开放的决心。

“改革越向纵深推进，遇到的硬骨头越多”，然而“我们要坚持改革开放正确方向，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀，切实做到改革不停顿、开放不止步”。

习近平将改革“深层次问题”形象地比喻成难啃的“硬骨头”。五年多来，中国改革开放破立并举，用实际行动向世界表明了“敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀”的坚定决心。

“我们的改革开放是有方向、有立场、有原则的。我们当然要高举改革旗帜，但我们的改革是在中国特色社会主义道路上不断前进的改革，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路。”

“改革关头勇者胜，气可鼓而不可泄。”“面临改革大潮，我们要做改革的弄潮儿，要有强烈的历史担当精神。”



2018年4月24日下午，习近平在三峡大坝左岸电站考察。图片来源：新华社

“喻”改革方法

“全面深化改革是一个复杂的系统工程，单靠某一个或某几个部门往往力不从心，这就需要建立更高层面的领导机制。”

“党委书记作为第一责任人，既要挂帅、又要出征，亲力亲为抓改革”，同时，“既当改革促进派、又当改革实干家，以钉钉子精神抓好改革落实，扭住关键、精准发力，敢于啃硬骨头，盯着抓、反复抓，直到抓出成效。”

“有些改革涉及深层次制度因素和复杂利益关系，一时难以在面上推开，要发挥改革试点的侦察兵和先遣队作用，找出规律，凝聚共识，为全面推开积累经验、创造条件。”

“不同地方、不同阶层、不同领域、不同方面，大家会有不同想法。那就要考虑，哪些是可以‘求同’的？哪些是可以经过做工作形成或转化为共识的？哪些是可以继续‘存异’的？把最大公约数找出来，在改革开放上形成聚焦，做事就能事半而功倍。”

“要把促进社会公平正义、增进人民福祉作为一面镜子，审视我们各方面体制机制和政策规定，哪里有不符合促进社会公平正义的问题，哪里就需要改革；哪个领域哪个环节问题突出，哪个领域哪个环节就是改革的重点。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把“促进社会公平正义、增进人民福祉”作为改革的出发点和落脚点。一系列顶层设计、一项项改革措施，无不折射出大写的“人民”二字。

“喻”改革前景

“实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放也永无止境，停顿和倒退没有出路，改革开放只有进行时、没有完成时。”

2013年8月，十八届三中全会召开前夕，中央政治局会议围绕全面深化改革这一重大课题进行研究，定下了改革开放永无止境的重要基调。

十八届三中全会召开后，习近平再次强调：“党的十八届三中全会作出的决定，是我们党在新的时代条件下全面深化改革的总部署、总动员。军令状已经下达，集合号已经吹响，作战指挥部已经成立，各方面军即将奔赴战场。”

2016年，习近平到安徽小岗村调研考察，他称赞小岗村当年的创举是中国改革开放的一声春雷。看着小岗村如今发生的翻天覆地的变化，习近平再次强调，实践证明，唯改革才有出路，改革要常讲常新。

“我们党深刻认识到，实现中华民族伟大复兴，必须合乎时代潮流、顺应人民意愿，勇于改革开放，让党和人民事业始终充满奋勇前进的强大动力。”习近平在十九大报告中指出。

2018年，我们迎来改革开放40周年。“改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。”改革大潮滚滚向前。新时代，我们要以更加艰苦的努力，更加坚定的决心，让改革开放继续改变中国，影响世界。（文/钱景童）