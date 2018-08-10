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党的十八大以来，习近平总书记高度重视创新发展，在多次讲话和论述中反复强调“创新”，内容涵盖了科技、人才、文艺等方面的创新，以及在理论、制度、实践上如何创新。
把创新摆在国家发展全局的核心位置
面对日益激烈的国际竞争，我们必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新。
——2016年4月26日，习近平在安徽合肥主持召开知识分子、劳动模范、青年代表座谈会时指出
创新发展、新旧动能转换，是我们能否过坎的关键。要坚持把发展基点放在创新上，发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的制度优势，大力培育创新优势企业，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。
——2018年6月14日，习近平在济南考察浪潮集团高端容错计算机生产基地时指出
发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。中国如果不走创新驱动道路，新旧动能不能顺利转换，是不可能真正强大起来的，只能是大而不强。
——2018年3月7日，习近平参加十三届全国人大一次会议广东代表团的审议时指出
科技创新
重大科技创新成果是国之重器、国之利器，必须牢牢掌握在自己手上，必须依靠自力更生、自主创新。
——2018年5月2日，习近平在北京大学考察时强调
中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。
——2018年5月28日，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话
要在我国发展新的历史起点上，把科技创新摆在更加重要位置，吹响建设世界科技强国的号角。
——2016年5月30日，习近平在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话
勇于推进理论创新、实践创新、制度创新以及其他各方面创新 世界每时每刻都在发生变化，中国也每时每刻都在发生变化，我们必须在理论上跟上时代，不断认识规律，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新。 ——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 我们要把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标，勇于推进理论创新、实践创新、制度创新以及其他各方面创新。 ——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会的讲话 实践创新和理论创新永无止境。毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观都是在实践基础上的理论创新。我们要继续与时俱进，推进马克思主义不断发展。 ——2015年2月14日，习近平在陕西考察调研时指出
勇于推进理论创新、实践创新、制度创新以及其他各方面创新
世界每时每刻都在发生变化，中国也每时每刻都在发生变化，我们必须在理论上跟上时代，不断认识规律，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新。
——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告
我们要把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标，勇于推进理论创新、实践创新、制度创新以及其他各方面创新。
——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会的讲话
实践创新和理论创新永无止境。毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观都是在实践基础上的理论创新。我们要继续与时俱进，推进马克思主义不断发展。
——2015年2月14日，习近平在陕西考察调研时指出
文化创新 文艺创作是观念和手段相结合、内容和形式相融合的深度创新，是各种艺术要素和技术要素的集成，是胸怀和创意的对接。 ——2014年10月15日，习近平在文艺工作座谈会上的讲话 希望大家勇于创新创造，用精湛的艺术推动文化创新发展。优秀作品反映着一个国家、一个民族文化创新创造的能力和水平。广大文艺工作者要把创作生产优秀作品作为中心环节，不断推进文艺创新、提高文艺创作质量，努力为人民创造文化杰作、为人类贡献不朽作品。 ——2016年11月30日，习近平在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话 深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。 ——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 人才创新 人才是创新的根基，是创新的核心要素。创新驱动实质上是人才驱动。为了加快形成一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍，要重点在用好、吸引、培养上下功夫。 ——2014年8月18日，习近平在中央财经领导小组第七次会议上的讲话 要加大改革落实工作力度，把《关于深化人才发展体制机制改革的意见》落到实处，加快构建具有全球竞争力的人才制度体系，聚天下英才而用之。要着力破除体制机制障碍，向用人主体放权，为人才松绑，让人才创新创造活力充分迸发，使各方面人才各得其所、尽展其长。 ——2016年5月6日，习近平就深化人才发展体制机制改革作出重要指示时强调 走创新发展之路，首先要重视集聚创新人才。要充分发挥好现有人才作用，同时敞开大门，招四方之才，招国际上的人才，择天下英才而用之。 ——2012年12月7日至11日，习近平在广东考察工作时的讲话
文化创新
文艺创作是观念和手段相结合、内容和形式相融合的深度创新，是各种艺术要素和技术要素的集成，是胸怀和创意的对接。
——2014年10月15日，习近平在文艺工作座谈会上的讲话
希望大家勇于创新创造，用精湛的艺术推动文化创新发展。优秀作品反映着一个国家、一个民族文化创新创造的能力和水平。广大文艺工作者要把创作生产优秀作品作为中心环节，不断推进文艺创新、提高文艺创作质量，努力为人民创造文化杰作、为人类贡献不朽作品。
——2016年11月30日，习近平在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话
深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。
——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告
人才创新
人才是创新的根基，是创新的核心要素。创新驱动实质上是人才驱动。为了加快形成一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍，要重点在用好、吸引、培养上下功夫。
——2014年8月18日，习近平在中央财经领导小组第七次会议上的讲话
要加大改革落实工作力度，把《关于深化人才发展体制机制改革的意见》落到实处，加快构建具有全球竞争力的人才制度体系，聚天下英才而用之。要着力破除体制机制障碍，向用人主体放权，为人才松绑，让人才创新创造活力充分迸发，使各方面人才各得其所、尽展其长。
——2016年5月6日，习近平就深化人才发展体制机制改革作出重要指示时强调
走创新发展之路，首先要重视集聚创新人才。要充分发挥好现有人才作用，同时敞开大门，招四方之才，招国际上的人才，择天下英才而用之。
——2012年12月7日至11日，习近平在广东考察工作时的讲话
来源：党建网微平台
（网站首页图：新华社资料图片）