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党的十八大以来，习近平总书记高度重视创新发展，在多次讲话和论述中反复强调“创新”，内容涵盖了科技、人才、文艺等方面的创新，以及在理论、制度、实践上如何创新。

把创新摆在国家发展全局的核心位置

面对日益激烈的国际竞争，我们必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新。 ——2016年4月26日，习近平在安徽合肥主持召开知识分子、劳动模范、青年代表座谈会时指出 创新发展、新旧动能转换，是我们能否过坎的关键。要坚持把发展基点放在创新上，发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的制度优势，大力培育创新优势企业，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。 ——2018年6月14日，习近平在济南考察浪潮集团高端容错计算机生产基地时指出 发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。中国如果不走创新驱动道路，新旧动能不能顺利转换，是不可能真正强大起来的，只能是大而不强。 ——2018年3月7日，习近平参加十三届全国人大一次会议广东代表团的审议时指出

科技创新

重大科技创新成果是国之重器、国之利器，必须牢牢掌握在自己手上，必须依靠自力更生、自主创新。 ——2018年5月2日，习近平在北京大学考察时强调 中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。 ——2018年5月28日，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话 要在我国发展新的历史起点上，把科技创新摆在更加重要位置，吹响建设世界科技强国的号角。 ——2016年5月30日，习近平在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话

勇于推进理论创新、实践创新、制度创新以及其他各方面创新 世界每时每刻都在发生变化，中国也每时每刻都在发生变化，我们必须在理论上跟上时代，不断认识规律，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新。 ——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 我们要把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标，勇于推进理论创新、实践创新、制度创新以及其他各方面创新。 ——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会的讲话 实践创新和理论创新永无止境。毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观都是在实践基础上的理论创新。我们要继续与时俱进，推进马克思主义不断发展。 ——2015年2月14日，习近平在陕西考察调研时指出