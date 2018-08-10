【大江奔流——来自长江经济带的报道】南京与长江，相依更相生

来源：新华报业网 作者：吴琼 赵伟莉 许海燕

南京长江五桥江心洲隧道工程施工现场，一排排黄色的支架在夕阳下显得十分壮观。宋峤 摄

跨江而踞、拥江而兴的南京，是江苏省省会，也是全国重要的科教中心、首批国家历史文化名城，同时也是GDP超万亿的经济重地，在长江经济带上是一个独特的标志性城市。

9日，“大江奔流”采访团沿江而下抵达这里。新华日报派出多位记者，跟随采访团分赴三条采访专线，请看他们发回的“南京与长江，相依更相生”的精彩故事。

“产业强音”振奋人心

请看记者吴琼采自第一条专线的报道——

南京浦镇车辆有限公司 宋宁 摄

南京产业脉动的强音振奋人心。

在中车南京浦镇车辆有限公司入口处，有一个巨大的地球仪，上面标注出了印度、格鲁吉亚、马来西亚等国家。“我们的列车卖到哪里，我们就把哪里标注出来。”公司总工程师施青松介绍，作为国家铁路客车、城际动车和城市轨道交通装备专业化研制企业、系统集成供应商及城市轨道交通运行方案解决者，企业形成了城轨车辆、城际动车组、高档铁路客车、重大核心部件、数字工业等产业板块，海外市场分布于“一带一路”国家和地区。

位于长江北岸的南京市浦口区，创新活力迸发。除了中车公司，还有一处发展势头迅猛的产业技术研创园，已集聚英国ARM、展讯通信、新思科技、中德IPK智能制造研究院、省大数据管理中心等一大批重点龙头项目。

两年前，骆敏舟辞去中科院的职务，应聘江苏省产业技术研究院“项目经理”，来到研创园，成为智能制造技术研究所所长。研究所成立一年多，即研制出轻型协作机器人、精准辅助穿刺机器人、汽车拆解机器人等极具市场前景的高新技术产品，今年合同收入有望达到1.4亿元。

南京联成科技原本从事信息安全软件集成开发，两年前入驻研创园后，开始自主研发安思易智慧系统运营云服务平台。公司董事长凌云介绍，以往用传统的安全软件服务客户，12年时间累计服务了五六千家客户，现在使用云服务平台，计划三五年内服务10万客户，且服务品质比过去实现极大提升。

落户研创园的展讯通信是我国集成电路设计产业的领军企业，南京展讯公司业务规模将仅次于上海总部，主要承担以CPU、5G、移动智能终端系统及软件为核心内容的研发，计划于明年下半年开发出基于展讯5G芯片的商用终端。研创园副主任苗天宝介绍，聚焦新技术，园区重点发展集成电路(IC)设计、人工智能、大数据云计算三大主导产业，正成为江北新区创新策源地。

长江南侧，位于南京南站与禄口机场“金轴”之上的江宁开发区同样蓄积着发展的强大势能，这里集聚了45个国家和地区的4000多个项目，其中上市企业55家、世界500强企业61家，形成了先进制造业和现代服务业双轮驱动的发展格局。

南瑞集团 宋宁 摄

位于园区的南瑞集团，经过多年持续自主创新，科技实力居于行业领先地位。公司首席水电专家施冲介绍，企业在特高压、智能电网、新能源、轨道交通等领域取得了一批具有国际领先水平的核心技术，实现了从“南瑞制造”到“南瑞创造”再到“南瑞引领”的跨越。

在南瑞，有个神秘的国家重点实验室，由薛禹胜和沈国荣两位院士领衔的100多个专家，专门负责把脉并治疗电网系统中的各种疑难杂症，多项技术世界第一，不仅可以自动发现电网故障，还能在20毫秒内处理完毕，保障整个国家大电网“不停电”。实验室研究员曹团结说，这里的宝贝可不少，有一台小火车车厢大小的设备，可以测试150℃高温、零下70℃低温以及湿度和震动“大跳水”环境下设备的使用情况，每次测试需要72小时，通过它考验的设备拿到地球上任何一个地方都能安全稳定运行。我国至今未发生大面积停电事故，正是由于有了这个国家重点实验室的专家精心研制的3道保护系统。

“文旅惠民”沁人心脾

请看记者赵伟莉、实习生狄涵采自第二条专线的报道——

南博奇妙夜,演出传统舞蹈。万程鹏 摄

9日8时，南京博物院门口已经聚集了等待进馆的观众。8时50分，与这批观众一起进馆的，还有“大江奔流——来自长江经济带的报道”主题采访活动第二组的记者们。

经济日报的直播团队急匆匆一头扎进了展厅：西汉时期的金兽、西晋青瓷神兽尊……“赴一场千年之约”，在微博上引起网友的围观。

文化，是一座城市的精神底蕴；博物馆，则是展现城市文化的载体。

南京博物院，这座拥有80年历史的博物馆，用丰富藏品、特色展览，将南京乃至江苏的历史文化一一呈现。走过历史馆、艺术馆、特展馆、数字馆、民国馆、非遗馆，仿佛穿越了时空，畅享了丰盛的文化大餐。

暑期，每天有1.6万名观众进馆参观。今年上半年，参观人数同比增加了11%。“没想到，南京不仅有这些历史的文化内容，而且保护得很好、展示得很好，这很了不起。”中央广播电视总台记者靳丹妮说。

如果说博物院是丰富了眼球，那么音乐会则抚慰了耳朵。南京市民唐旭，是八月古典音乐乐迷成员。她说，之所以叫“八月古典音乐乐迷”，是因为江苏大剧院在去年8月份启用，“只要大剧院有古典音乐会，我必来。”

“经济发展到一定水平，老百姓对于文化生活的需求也会越来越多、越来越高。”江苏大剧院总经理诸敏说，大剧院要搭建文化交流与文化惠民的平台。在她看来，城市音乐会就是文化惠民的载体，一场演出的票价仅仅50元，就能够享受来自世界各地的优质音乐曲目。今年下半年，大剧院安排了近30场城市音乐会。

得益于长江的哺育，山水南京成为旅游胜地。“一座牛首山，半部金陵史”，“金陵多佳山，牛首为最”。对于南京人来说，“春牛首秋栖霞”更像是一种欢迎春天和秋天的仪式。行车于牛首山文化旅游景区，岳飞抗金故垒、南唐二陵、明代摩崖石刻、郑和墓等历史遗存次第展现眼前。



南京牛首山文化旅游区 视觉江苏网供图

傍晚时分，全长11.6公里的南京滨江文旅港湾变得热闹，大批市民在绿色步道上悠闲散步。曾经，这里码头、沙场集聚，由于地势低经常被淹，老百姓常说“一步一滑到双闸”。今年65岁的黄健全是土生土长的南京人，自小生活在这里。“现在还是叫双闸，过去与现在变化多大！”

蔡国峻是这个港湾的规划设计者。“如果把滨江建设的一条线压到江边，肯定会产生较好经济效益。但是为了给长江留一个生态环境的缓冲区，给老百姓留一个休闲场所，我们把滨江建设线最多的地方后退了800多米。”

“生态富民”润泽百姓

请看记者许海燕、实习生双爽采自第三条专线的报道——

黄龙岘茶文化旅游村 双爽 摄

我们这一路记者先后来到南京江心洲、黄龙岘茶文化旅游村、幕府创新小镇等地，深入探访南京绿色生态发展的成果。

车辆行驶在江心洲环岛路上，路边树木葱翠，放眼远望，江面波光粼粼，不时有白鹭飞过。数年前，江心洲是主打葡萄种植的农业岛，现在江心洲又有了新名字——新加坡·南京生态科技岛。

农业岛变身生态科技岛，如何保证生态环境不受影响？中新南京生态科技岛开发有限公司副总规划师吴凡告诉记者，“全岛保留一半土地为非建设区，仅进行土地整治和环境美化，全岛综合建设容积率只有0.5，绿化覆盖率接近70%。我们对江心洲原有的绿化进行保护，比如江心洲南部有1500多株的池杉完整保留下来。而在产业引进方面，江心洲主导绿色产业，主要是与生态保护密切相关的水科学产业和人工智能产业，我们对环境污染产业零容忍。”

江心洲居民孙兴来见证了江心洲翻天覆地的变化。在他的记忆中，以前的江心洲有不少臭水沟，一到雨天道路泥泞不堪，大部分人只能以卖菜为生……“现在大变样了！过去是平房，现在是高楼，以前出门靠轮渡，现在出门有公交、地铁！拆迁后我们老两口分了两套80多平方米的房子，一套自己住，一套出租，租金每月3000元。我退休金每月6000多元，老伴儿有征地拆迁的补偿，每月1000多元。我们的生活太幸福了！”

不仅在江心洲，在江宁的黄龙岘茶文化旅游村，同样展现了一幅好山好水好致富的新画卷。

“黄龙岘的‘岘’是一个‘山’再加一个‘见’，我们这里真正是开门就见山。”村里工作人员说。走进黄龙岘，面前是白墙灰瓦的徽派村落，远处白云依依，种满茶树的丘陵倒映在黄龙潭上。但五六年前，黄龙岘还“养在深闺人未识”。江宁区江宁街道牌坊社区党总支书记王小玲回忆，以前村里的农房比较破旧，道路每逢下雨泥泞不堪，茶树种植偏散偏乱。2013年，江宁交通建设集团和江宁街道利用近三个月的时间联手改造该村，改造过程中不搞大拆大建、彰显生态本色，这才有了如今的黄龙岘。

龙凤饭店老板邢有龙在村里是最早经营农家乐的，最初家里只有3张桌子，现在有20多张桌子，最多可容纳200人吃饭。邢有龙原来是货车司机，年收入只有三四万元，后来返乡经营农家乐，现在和老伴儿两个人的年收入达到四五十万元。村里一共52户人家，现在有49家都在从事农家乐、民宿等行业。

下午，记者团又赶赴南京鼓楼区幕府创新小镇采访。眼前一栋红砖小楼，是企业现代化的科研办公场所，没想到以前居然是长安汽车的老厂房。原来，小镇以“修旧如旧”的手法，对厂房进行了内部改造和外立面出新。南京鼓楼高新技术产业开发区党工委书记许小卫介绍，“绿色生态是小镇的名片，正因为我们对生态的重视，我们迎来了好的合作伙伴，8月7日，霍普(南京)生命科学创新研究院的诺奖院士工作站正式落户小镇！”

本版统筹 杭春燕