解决“有没有”“好不好”，“上海制造”要有这个支撑！李强书记专题调研

制造业是产业之基，全力打响“上海制造”品牌，尤其需要高端制造业的支撑。我们要坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，立足优势领域，主攻国家急需，强化技术攻坚，带动产业集聚，研究制造代表国家未来竞争力的高端优质产品，建立健全特色鲜明的现代产业体系，不断提升城市能级和核心竞争力。

今天上午，市委书记李强就加快推进科创中心建设、全力打响“上海制造”品牌，赴中国商用飞机有限责任公司、上海微小卫星工程中心调研。李强指出，制造业是产业之基，全力打响“上海制造”品牌，尤其需要高端制造业的支撑。我们要坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，立足优势领域，主攻国家急需，强化技术攻坚，带动产业集聚，研究制造代表国家未来竞争力的高端优质产品，建立健全特色鲜明的现代产业体系，不断提升城市能级和核心竞争力。

中国商飞公司是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。成立十年来，公司坚持自主研制、国际合作、国际标准，目前C919大型客机已经成功首飞，ARJ21新支线飞机实现批量生产，CR929中俄远程宽体客机项目转入初步设计阶段。李强通过实时视频察看总装车间、研发中心运行情况，并听取公司党委书记、董事长贺东风关于企业发展规划相关工作介绍，对中国商飞公司保持战略定力、久久为功，以“长期奋斗、长期攻关、长期吃苦、长期奉献”的情怀担当实现一系列重大突破表示祝贺。

李强指出，当前，上海正在加快建设科创中心，全力打响“上海制造”品牌，坚定发展高端制造业尤为重要，既要拿出新的高端产品解决“有没有”的问题，又要推出更多优质产品解决“好不好”的问题。大飞机是典型的高端制造业，项目覆盖广、技术要求高、产业带动力强。要加快建设大飞机产业体系，推动航空产业布局合理、区域配套、企业集聚，努力把大飞机打造成拳头产品，体现上海高端制造的能级水平。要力争在核心关键技术上取得重大突破，加大投入、增强信心，整合研发力量，加强对外合作，一步一个脚印、一项一项突破，加紧追赶国际先进水平。上海将全力以赴做好大飞机事业的服务保障工作，综合施策，为商飞公司和航空产业发展提供更优环境、更好服务。

成立于2003年的上海微小卫星工程中心主要从事微小卫星及相关技术的科学研究、技术开发和科学实验，已成功发射包括“悟空号”、“墨子号”、天宫二号伴星在内的36颗卫星，目前正在承担30余颗卫星的研制任务。李强在中心听取工作情况介绍，实地察看卫星总装大厅，就卫星研制发射、产业集聚带动等同负责人进行了深入交流。李强对中心服务国家重大需求、攻坚核心关键技术所作出的努力表示肯定。他说，上海科研机构集中，既是建设科创中心的骨干力量，也是打响“上海制造”品牌的重要支撑。要聚焦重点领域，加强重大共性技术和关键核心技术攻关，力争基础科技领域取得大的进展，在关键核心技术领域实现大的突破，集聚和带动一批相关产业链企业，推动制造业向中高端迈进。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。