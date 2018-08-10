人民日报人民论坛：无坚不摧是精神

8月8日，人民日报刊发了一篇好文章《风雨无阻创造美好生活》，充分阐释了中国人民的奋斗精神、改革精神、创新精神，振奋人心，鼓舞斗志。

人是要有一点精神的。中华大地，自古至今，英雄辈出，精神不朽。数千年以来，以爱国主义为核心的民族精神薪火相传，越燃越旺。自从中国共产党诞生以来，中华民族之所以能够爬坡过坎，逆水行舟，克服一个又一个困难，取得一个又一个胜利，靠的就是中国共产党带领人民焕发出的那么一种精神。

革命战争时期，共产党人和红军战士正因为有伟大的长征精神，有“红军不怕远征难”的英雄气概，才赢得了“三军过后尽开颜”的大会师。从电影中董存瑞高喊“为了新中国，前进！”到战士王成危难关头挺身而出高喊“向我开炮”，革命英雄主义精神激励着无数中华儿女，为了国家和民族的前途命运不惜流血牺牲、忘我奋斗奉献。

创业维艰，守成不易，发展更难。中国人民站起来之后，开始思考如何富起来、强起来，并且进行了艰苦卓绝、百折不挠的斗争。新中国成立以来，特别是改革开放以来，发生了翻天覆地的历史性变化，靠的就是发扬自力更生、艰苦奋斗的精神。当国家需要石油时，大庆工人王进喜挺身而出，响亮喊出了“有条件要上，没有条件创造条件也要上”，铸就了为国分忧、为民族争气的“铁人精神”。上世纪五六十年代，面对严峻的国际形势，老一辈科学家和广大科研人员风餐露宿，顽强拼搏，团结协作，克服了各种难以想象的艰难险阻，突破了一个又一个技术难关，取得了中华民族为之自豪的伟大成就，铸就了自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于登攀的“两弹一星”精神。在和平年代，一大批优秀共产党人在平凡工作岗位上为民造福，形成了雷锋的“钉子精神”，亲民爱民、无私奉献的焦裕禄精神，热爱人民、鞠躬尽瘁的孔繁森精神。实践充分证明，只要精神在，就无坚不可摧，无往而不胜。

对于一个国家来说，一种昂扬向上、匡正风气、激励人心的崇高精神，如阳光普照，如清泉流淌，是一个时代向好向上的力量源泉，是一个社会思想境界的真实写照。在新的时代环境条件下，我们应不断强化理念信念教育，不断补足共产党人精神上的“钙”，才能始终保持昂扬向上的精神状态，葆有旺盛斗志，始终做到积极进取，奋发有为。

历史告诉我们，只要精神不滑坡，办法总比困难多，艰难险阻奈若何。无论外面的世界有多大风雨，我们当保持定力；无论前进的路上有多大挑战，我们当步履坚定。只要我们坚守红色基因，坚强意志品质，坚持革命精神，我们就能够战胜一切困难，到达胜利的彼岸。

《 人民日报 》（ 2018年08月10日 04 版）