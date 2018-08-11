“摩羯”确定影响华东，上海部署严防-明天到后天白天将出现大风和局地暴雨，上海市防汛办发通知要求全市切实做好防御

记者 谢克伟

晨报讯 上海市防汛办昨天下午发出通知，要求切实做好今年第14号台风“摩羯”防御工作。通知要求从昨晚8时起，各水闸要停止引水，并按照预案要求，加强河闸联动，乘潮预降河道水位。市容环卫职工要按预案，及时清理路边进水口，确保排水顺畅。

据气象部门的预测分析，今年第14号台风“摩羯”昨晨8时位于浙江省舟山市东南方向约1270公里的的洋面上，预计12日傍晚到13日早晨在浙江北部到江苏南部一带沿海擦过或登陆后北上，将给本市带来一定的风雨影响。

由于台风“摩羯”影响期间正值天文大潮，因此在对外发出的通知中，上海市防汛办要求，各区、各单位特别是沿海、沿江、沿河各单位一定要保持高度戒备，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，加强对一线海塘、江堤、防汛墙的检查巡视，及时关闭各类挡潮闸门，坚决杜绝发生潮水满溢等人为责任事故。要密切监视台风动向和潮位情况，加强预测预报，适时发布预警信息，及时启动应急响应。

与此同时，各区和各单位要及时做好船只避风进港、海上作业及近海养殖人员上岸避险等工作，强化旅游景区、建设工地、危旧房屋以及人员密集场所防台风安全管理，确保人民群众生命财产安全，确保城市安全有序运行。

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