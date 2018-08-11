台风“摩羯”影响申城 周日到下周初有风雨-集中降水主要在明日，局地有暴雨 高温天气缓解

晨报记者 徐妍斐

昨天 11时 07分，上海中心气象台发布高温黄色预警信号，这是申城连续高温的第6天。这样炎热的天气还会再持续一天。因为台风“摩羯”就要来了。预计今天申城仍维持高温天气，最高气温在34-35℃左右。周日和下周初，受台风“摩羯”和海上东风系统外围影响，申城高温天气有所缓解。

台风“摩羯”或擦过上海

今年第14号台风“摩羯”（热带风暴级）昨天14时中心位于浙江省舟山市东南方向约1260公里的洋面上，就是北纬22.8度、东经132.0度，中心附近最大风力8级（18米/秒），中心最低气压998百帕，七级风圈半径100-200公里。

预计，“摩羯”将以每小时15-20公里的速度向北偏西转西北方向移动，强度有所加强。11日进入东海海面，然后逐渐向华东沿海靠近，最大可能于12日下午到13日早晨在浙江北部到江苏南部一带沿海擦过或登陆后北上，登陆时强度为8-10级，20-25米 /秒。

记者注意到，台风“摩羯”的预计路径此前已几次明显调整。中国气象爱好者科普微信指出，台风“摩羯”怎么走，完全取决于副高的“脸色”。台风“摩羯”出生在东、西两个副热带高压的缺口处，在8月11日前几乎没有明确引导力，将缓慢北行，但8月11日之后，副热带高压重新加强西伸的程度，将决定台风“摩羯”是海上转向还是登陆苏浙沪。

不过从目前预计来看，台风“摩羯”对华东沿海的接触程度为“擦过或登陆”。

过程雨量可达中到大雨

受台风“摩羯”环流影响，12日到13日白天本市将出现大风和局地暴雨天气。12日起本市风力趋于增大，12日下午到13日凌晨陆地最大阵风7-8级，长江口区和沿江沿海地区9-10级，洋山港区和上海市沿海海面10-11级。

降雨方面，预计集中降水主要出现在12日，本市将出现阵雨或雷雨天气，过程雨量可达中到大雨，局部地区有50-90毫米暴雨，小时最大雨强30-50毫米。

今年台风为何“青睐”华东？

副高偏强偏北，不能简单归因于气候变暖导致台风路径偏北

前期10号台风“安比”和12号台风“云雀”罕见的连续登陆上海，而“摩羯”又再次向浙北到苏南沿海一带靠近。今年7月以来，台风为何集中火力瞄准华东呢？中央气象台首席预报员张玲解释：“今年副高持续偏强，位置偏北，导致台风移动路径偏北。西北太平洋上生成的台风，受东南风引导向西北方向移动，往往会影响华东。”她表示，今年台风影响华东较多，主要是由阶段性的副高偏北、偏强引起的，不能简单归因于气候变暖导致台风路径偏北。

昨天上午8时，在“摩羯”西边，又有热带低压在海南文昌南偏东约310公里的海面上生成，与“珊珊”、“摩羯”三旋共舞。这是继“安比”与两个南海低压共舞之后，再次出现三旋共舞现象。而且据张玲分析，台风“珊珊”停编之后，“摩羯”南侧可能还会有新的气旋生成，三旋共舞的情况将“接力”出现。

秋台风还会重点影响华东？

随着副高逐渐南落，秋台风影响重点或转向华南

热带气旋经常扎堆出现，也导致今年台风偏多，截至8月7日，共有14个台风生成，较常年同期偏多4.19个。其中5个登陆，较常年偏多1.94个。

那么，后期台风还会重点影响华东吗？张玲表示：“8-9月，随着副高逐渐南落，不利于台风北行，秋季将更多西行台风，影响华南的比例增多。秋台风强度往往偏强，而且据气候中心消息，今年秋季赤道中东太平洋可能会进入厄尔尼诺状态，从气候统计上看台风也常偏强，需注意加强防范。”