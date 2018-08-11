对提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的要坚决禁止-上海开展幼儿园“小学化”专项治理

晨报记者 杨青霞

针对幼儿园的孩子，教识字拼音加减法等超纲学、提前学的做法，将不被允许。记者昨日获悉，近日，上海市教委、市政府教育督导室将对本市幼儿园及其相关机构存在的“小学化”问题，开展专项治理。通过自查如果发现存在“小学化”问题，相关幼儿园或培训机构将被要求在2019年1月底前完成整改。

●幼儿园及社会培训机构严禁向3-6岁儿童教授小学课程内容；对于提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，要坚决予以禁止。

●对于幼儿园布置幼儿完成小学内容家庭作业、组织小学内容有关考试测验的，要坚决予以纠正。

●社会培训机构也不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容，各地要结合校外培训机构予以治理。

严禁教授小学课程内容

近日，教育部办公厅印发了《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》，要求各地通过自查摸排、全面整改和专项督查，坚决纠正幼儿园“小学化”倾向。上海市教委和上海市政府近日联合下发的整治通知明确，幼儿园及社会培训机构严禁向3-6岁儿童教授小学课程内容；对于提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，要坚决予以禁止。对于幼儿园布置幼儿完成小学内容家庭作业、组织小学内容有关考试测验的，要坚决予以纠正。社会培训机构也不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容，各地要结合校外培训机构予以治理。

记者注意到，通知要求纠正“小学化”教育方式；针对幼儿园不能坚持以游戏为基本活动，脱离幼儿生活情景，以课堂集中授课方式为主组织安排一日活动；或以机械背诵、记忆、抄写、计算等方式进行知识技能性强化训练的行为，要坚决予以纠正。“要引导幼儿园园长、教师及家长树立科学育儿观念，坚持以幼儿为本，尊重幼儿学习兴趣和需求，以游戏为基本活动，灵活运用集体、小组和个别活动等多种形式，合理安排和组织幼儿一日生活，促进幼儿在活动中通过亲身体验、直接感知、实践操作进行自主游戏和学习探究。”

明年1月底前完成整改

通知同时明确，小学坚持零起点教学。对于小学起始年级未按国家课标规定实施零起点教学、压缩课时、超前超标教学，以及在招生入学中面向幼儿组织小学内容的知识能力测试，或以幼儿参加有关竞赛成绩及证书作为招生依据的，要坚决纠正，并视具体情节追究校长和有关教师的责任，纳入规范办学诚信记录。

据悉，本次治理范围从本市各级公办、民办幼儿园、招有3－6岁学龄前儿童的各类学校、培训对象含有学龄前儿童的社会培训机构，以及小学起始年级。

专项治理的工作部署计划于本月底前完成，全面整改阶段于2019年1月底前完成。