世界大学生赛艇锦标赛在沪开幕-上海交大将和牛津等名校对决

记者 董川峰

晨报讯 拥有34年悠久历史传统的世界大学生顶级赛事首次离开欧洲来中国，昨天在上海市水上运动中心开赛。牛津、哈佛、耶鲁、加州伯克利、密西根等148所大学的322名学生运动员将向全世界展现赛艇运动的速度、力量与美。

赛艇是奥运会传统比赛项目之一，在世界各国的大学中也非常普及。1829年，英国牛津大学和剑桥大学在泰晤士河上举行了首次校际赛艇比赛，自1856年起，这项比赛已延续160多年。

世界大学生赛艇锦标赛已在英国、法国、荷兰、意大利、俄罗斯、波兰等国家先后成功举办了14届，然而却从未走出过欧洲。赛事主办方国际大体联将承办权首次授予上海交通大学，让世界青年人在上海体育竞技舞台上共享体育精神与各国文化，成为一届体育推动交流与了解的世界盛会。

今年赛事设男女16个比赛项目，共有来自英国、美国、加拿大、意大利、荷兰等六大洲23个国家和地区运动员参赛。上海交通大学、西安交通大学等国内9所大学参赛。

上海交通大学赛艇队队员浦嘉铖说，希望自己在这次比赛中可以学习提高，为中国争光，为交大争光！“尽管比赛强手如云，作为一个运动员，作为一名交大人，我会永不放弃，每一桨划水，每一次发力，我都会用尽全力。”

近年来，上海交通大学赛艇队在国内外重要比赛中战绩不凡，获得冠军数十项。先后夺得2005年世界名校赛艇挑战赛冠军、2006年韩国亚洲赛艇锦标赛获男子公开级四人单桨冠军、2008年世界名校赛艇对抗赛冠军、2015年上海首届世界名校赛艇赛冠军等荣誉、2015年中国杯赛艇公开赛冠军、2016年长沙世界名校赛艇挑战赛冠军。