上海及周边出现一批专门民宿-宠物民宿破解 带宠物出游难

晨报记者 李晓明

既爱宠物，又爱旅游，当宠物遭遇出游，就变成了尴尬。随着养宠物的家庭越来越多，带着宠物一起出游成为不少养宠族的美好愿望，然而现实中却频遭碰壁，最主要的原因是国内酒店多数禁止宠物入住。如何破解带宠出游难题？记者了解到，上海及周边一些民宿已经注意到这一问题，出现一批允许携带宠物入住的专门民宿。

八年仅带宠物出游两次

上海游客李女士是一名旅游爱好者，也是一名爱心养狗人士。然而，自从8年前养了一只小泰迪后，她的旅行就受到了影响。

“随着相处的时间越来越长，宠物已经不再是宠物，你会慢慢把它当做自己的家人，希望能跟它一起生活，就算出去玩也希望带着它一起。”李女士表示，自己每年都要出去旅游几次，然而养了泰迪之后每次出游都会很头疼，因为没法带着它一起，最无奈的就是宠物住处问题。

李女士表示，泰迪就像是她的儿子，每次出行就是一次分离，看着泰迪只能寄养别处她也很伤心。她也会想着办法带着泰迪一起出去散心，但住哪儿始终是个难题。8年时间里，她也仅有两次带着泰迪到上海周边游玩，住的地方还是那种简陋的农家乐，只有那里才不排斥带宠物。

多位养宠人士反映，带宠物出游，面临的最大难关就是住宿问题。基本上，国内绝大多数酒店都是拒绝宠物入住的。

据酒店业内人士介绍，酒店拒绝客人携带宠物入住几乎是一个行业潜规则，尤其是在一些高档酒店。最主要的原因是担心宠物进入会对其他客人产生影响。比如宠物吵闹、卫生情况，甚至担心会不会发生伤人事件，一旦发生类似摩擦客人就会投诉，对酒店声誉也会造成不良影响，所以很多酒店基本上就不允许客人携带宠物入住了。

上海宠物民宿超过300间

如何破解携宠出游难题？记者了解到，在酒店之外，一些注重个性化需求的民宿已经注意到这一问题，推出专门允许带宠物一起入住的民宿。

位于金山枫泾的一家民宿就专门推出了这项服务，这家民宿位于枫泾古镇中国农民画村景区，是一栋独栋别墅，还带有小园子，适合几个家庭一起出游。除了古色古香、生活设施便利外，最大的一个特色就是允许带着宠物一起入住，而且房主人还为宠物准备了专门的水碗和用具，无论门前的小院，还是外面的村落，都很适合遛宠物。

一些民宿平台也将“与宠同行”作为民宿卖点。仅在上海已经有超过300家民宿允许宠物一起入住。

目前也有民宿有意向搭建宠物友好房型事宜，比如包括在房间中配置携宠出行的配套设施，类似舒适小窝，专用饮水盆、一次性床单、宠物空气净化器等，争取“宠物客流”。