全市征兵工作8月1日起全面展开 年满17周岁高中毕业生可应征入伍

晨报记者 潘文

今年本市征兵的征集条件是什么？征集程序是怎样的？有哪些征兵政策和规定？日前，上海警备区王治平副司令员就今年本市征兵主要政策规定和安排接受了记者采访，回答了记者和市民关心的有关问题。

问：今年征兵的征集对象有哪些规定？

答：征集的男青年，为高中（含职高、中专、技校）毕业以上文化程度的青年，重点做好大学毕业生和大学新生征集工作，优先批准高学历青年和应届毕业生入伍。2018年已被普通高等学校录取及正在高等学校就学的学生，机关、团体、企业事业单位具有大专以上文化程度的青年，也应当征集。

征集的女青年，为普通高中应届毕业生和普通高等学校全日制应届毕业生及在校生。

在抢险救灾和灾区恢复重建中表现突出的优秀青年符合条件的，应当优先批准入伍。烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹和现役军人子女符合条件的，应当优先批准入伍。

问：今年征兵的征集条件是什么？

答：政治条件和体格条件分别按照《征兵政治考核工作规定》《应征公民体格检查标准》及有关规定执行。年龄条件，男青年为2018年年满18至22周岁，普通高等学校毕业生可放宽到24周岁。女青年为2018年年满18至22周岁。根据本人自愿，可征集年满17周岁的高中毕业生入伍。

问：今年本市征兵的时间是如何安排的?

答：全市征兵工作从8月1日全面展开，9月18日起运新兵，9月30日征兵结束。新兵起运具体时间，由市政府征兵办与部队协商确定。