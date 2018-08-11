“高温日公交提前开空调”执行咋样？-发车前5分钟开空调在部分公交终点站尚未执行，有工作人员称“不知晓有此规定”

晨报记者 钟晖

这几天，酷暑不退，苦了路人，也苦了公交终点站的乘客。停泊着的候客车辆，车厢空调不开，车厢内乘客难挡热流，他们都希望驾驶员早点上车，以便将空调打开送来清凉。按照有关规定，高温黄色预警期间，公交空调车在发车前5分钟必须开启空调。连日来，记者在部分公交终点站观察发现，有好几条线路没有提前开空调，有的工作人员表示并不知晓有此规定。

“我们不知道有此规定”

昨天上午10点，在48路西区终点站，当时有五六位乘客在车厢，另有三位乘客却不进入，在车外树荫下躲避阳光，其中一位用力扇着扇子。记者问她为何不上车，她说：“车厢太热，等驾驶员来了开启空调我再上车。”

下午14点30分，记者来到漕溪路上的公交万周专线终点站。记者手中的温度计显示，室外温度达37.6℃。进入一辆停泊着的公交车，只见车上有七八位乘客，几乎人人都在擦汗。此时，车厢温度有35℃，而车厢内电子屏幕上显示为21℃度，显然与实际不符，乘客也都在说：“21度？不可能的。车厢里没有开启空调，太热了。”

记者问万周专线调度室工作人员，是否应该在发车前5分钟开启空调？对方表示：“我们不知道有此规定。向来是驾驶员拔钥匙下车，到了开车时间后驾驶员上车，空调同步开启。”

接着，记者来到相邻的157路终点站，只见站点发车预报屏幕显示，这辆车14点50分发车，但是时间到了14点46分许，驾驶员还没进入车厢开启空调，显然没有服务到位。

前天下午3点多，记者在凯旋路76终点站看到，一辆公交车上坐着两位乘客，一位中年女乘客在不停擦拭汗水，嘴里嘀咕：“怎么空调也不开，热煞忒了。”由于未到发车时间，驾驶员还没有上车，空调一直处于关闭状态。10分钟后，驾驶员终于来发动车辆，空调才同步开启。

“驾驶员到终点站后，必须将钥匙拔出后下车去做要紧的事，比如要去填路单，上卫生间及其它一些必须要做的事。拔钥匙下车，空调就关闭了，这段时间车厢里的确比较热。”驾驶员师傅对记者说。终点站调度员也证实：“车辆驶抵终点站后，驾驶员下车稍事休息后再投入下一趟运营，这期间必须将车钥匙拔出，车厢空调处于关闭状态。”

记者发现，76路的发车间隔时间在10分钟左右，车辆为纯电动公交车。工作人员还表示，空调打开后耗电量较大，尽量要节省着用；开空调会消耗电能，节省着用可以保证车辆有足够电能，对确保运营顺畅也有好处。

工作人员还表示：“乘客有时会抱怨空调开得不够大，温度不够低，其实这和车辆设备有关，温度设置越低，耗电量越大，可能会影响正常运营，我们不敢将空调调节太低，耗电过多可能会不够开几趟来回；耗电不能太大，不然会影响运营。”

提早上车为乘客打开空调

这几天申城酷热，终点站驾驶员提前上车开空调的有没有？答案是肯定的。昨天下午，记者在公交万体馆157路终点站看到，一辆车头显示“党员示范车”的车辆，车厢内很舒服，驾驶员发车前已在车上，空调打开着；乘客反映空调已经开启了三四分钟，驾驶员提前送“清凉”，很贴心。

接着，记者来到720路终点站，发现一辆候客车辆内，仅有3名乘客，其中一位带着小孩，车厢空调打开着，驾驶员在车门外抽烟，目光看着车内，“我必须看着里面，钥匙没有拔出，万一小孩子到驾驶室乱摸仪表盘，可能会有安全问题，因此我在外面看着，这样就能既开着空调，又能保证车辆安全。”驾驶员师傅说。

这位师傅还表示，当日气温高于摄氏35度时，驾驶员必须提前5分钟上车，开启冷空调，这是公司的要求，可以让乘客们舒舒服服地在车厢里等候发车。

公交方回应市民关切

考虑添置风扇及喷雾为候车乘客消暑降温

对于一些距离居民住宅较近的公交站，空调开启时的发动机噪声会影响到居民，为此公交方面也感到两头为难。虹桥路、宜山路附近的一处终点站，距离居民区可谓咫尺之遥。居民刘阿姨说：“公交终点站就在我家窗户下面，空调发出的噪音听得很清楚。”部分公交车辆停泊时开空调，对附近居民生活的确有所影响。在这样的情况下，需要各方进行换位思考，大家齐心协力度过目前这段高温时期。

有市民建议，公交起点站的车厢实在不便始终开启空调，可否在地面添置一些风扇和喷雾设备，为乘客消暑降温。此外，即使驾驶员要下车处理其他事情，调度室能不能安排其他工作人员到车上打开空调，以方便乘客。对此，部分公交公司也表示认同，并承诺以后一定会做出改进。

要服侍好乘客，公交司售人员也需要增加“动力”。为切实保障公交职工在夏季高温期间的身体健康和安全，沪上不少公交后勤部门这几天深入站点，了解空调、微波炉、冰柜等设施的使用情况，及时修复更换相关设施设备，并且合理安排高温季节行车时刻表，防止员工出现疲劳工作的情况；茶水、毛巾、清凉油、风油精、清凉鼻舒等防暑劳防用品也正在一应俱全地提供给一线员工。