大妈刮痧后猝死，店主被判赔近5万-足疗店店主遭死者家属索赔90多万元，长宁法院判其承担5%的责任

记者 李东华

晨报讯 年逾六旬的徐大妈，在朋友的足疗店里接受刮痧后不久晕倒，进而不治身亡。徐大妈的家人将为徐大妈刮痧的足疗店店主张女士告到法院，要她赔偿各项损失共计94.5万余元。近日，上海市长宁区人民法院（以下简称上海长宁法院）对这起生命权纠纷案作出一审判决：张女士应对徐大妈的死亡承担5%的责任，赔偿4.9万余元。

2016年12月的一天上午，徐大妈到一家熟人开的足疗店做足疗。徐大妈告诉店主张女士，自己这两天“一直头晕”，张女士让店员为徐大妈量了血压，结果“高压”200多，“低压”100多。之后，店员为徐大妈泡了脚。

下午2点左右，张女士为徐大妈提供了刮痧保健服务，刮痧的部位为左臂和背部。刮痧结束后张女士离开理疗室。下午3点左右，徐大妈从理疗室的床上起身时突然晕倒。张女士闻讯立即对徐大妈进行急救，她先采取口对口吸痰，再用皮试针对徐大妈的十个手指和十个脚趾进行针刺放血，同时让店员拨打120急救电话。

据急救单据记载，15时09分许120接到呼救电话，15时20分许120救护人员到场急救，但徐大妈最终还是不治身亡。公安机关当日出具的《居民死亡确认书》载明，徐大妈的死亡原因为猝死。

2017年12月，徐大妈的家人向上海长宁法院起诉，要求为徐大妈刮痧的足疗店店主张女士赔偿他们死亡赔偿金、丧葬费等各项损失共计94.5万余元。

为查明刮痧及针刺放血与徐大妈猝死之间是否存在因果关系，上海长宁法院先后两次委托相关鉴定机构进行鉴定，但是，两家鉴定机构均以徐大妈死亡后未作尸检，缺少尸体解剖报告为由，表示无法作相应鉴定。后经两次公开开庭审理，上海长宁法院于今年6月对该案作出一审判决：被告张女士应赔偿原告4.9万余元；驳回原告其余诉讼请求。