韩朝联合公路考察延迟至下周-韩官员称，朝鲜方面决定推迟联合考察，未说明具体原因

张旌 （新华社专特稿）

韩国政府统一部官员10日说，朝鲜方面决定推迟原定当天启动的联合公路考察，没有说明具体原因。统一部当天晚些时候说，联合考察将延期至下周启动。

韩国统一部官员10日说，朝鲜方面9日晚发出通知，告知韩方将推迟联合公路考察。朝方没有说明推迟的原因。

韩国统一部副发言人李有振10日晚些时候在一场例行记者会上说，双方决定下周启动联合考察。

根据原计划，韩国国土交通部、统一部、韩国道路公社等政府部门和机构负责人以及专家等28人应在10日上午经由陆路前往朝鲜，与朝方联合考察京义线公路中开城至平壤路段。原定考察时间为10日至17日。

这次考察以韩朝今年早些时候达成的一项公路项目协议为依据。韩朝6月28日举行公路项目合作小组会谈，把公路现代化工程东海线区间路段定为高城至元山、京义线公路区间路段定为开城至平壤，今后进一步扩展。

根据双方达成的协议，施工范围包括公路、安全设施和运营设施，设计和施工将由韩朝共同承担。

双方本月初商定，10日至30日实地考察京义线和东海线公路。韩方派出国土交通部道路局局长白承根负责考察相关事宜。

韩国统一部9日说，韩朝当天在韩国境内的京义线出入境事务所举行铁路联合考察团第二次会议。上一次会议7月24日在开城举行。

双方各派出6名代表，韩方首席代表为国土交通部铁道局长黄昇圭，朝方首席代表为铁道省副局长金昌植。朝方代表当天上午经由陆路抵达韩国。

韩国媒体报道，黄昇圭和金昌植当天共同主持会议，商讨调研团人员的组成和工作方式，磋商调查朝鲜境内哪些铁路区段以及补充考察哪些对接区段。

韩国统一部说，双方打算本月底左右联合考察朝方境内铁路区段。

韩朝 6月26日在板门店韩方一侧“和平之家”举行与铁路部门合作相关的分组会谈，决定组建联合调研团，为升级改造朝鲜铁路作准备。上月20日和24日，双方分别联合考察东海线和京义线铁路对接区段。