遇冷四年，“以房养老”保险要全国推广-2014年启动试点，虽多家险企获资格但仅一家开展业务，98户139位老人完成承保手续

晨报记者 林劲榆

昨天，银保监会发布《关于扩大老年人住房反向抵押养老保险开展范围的通知》，决定将老年人住房反向抵押养老保险扩大到全国范围开展。

老年人住房反向抵押养老保险，也是就通常所说的“以房养老”保险，是一种将住房抵押与终身年金保险相结合的创新型商业养老保险业务，即拥有房屋完全产权的老年人，将其房产抵押给保险公司，继续拥有房屋占有、使用、收益和经抵押权人同意的处置权，并按照约定条件领取养老金直至身故；老人身故后，保险公司获得抵押房产处置权，处置所得将优先用于偿付养老保险相关费用。

银保监会表示，此举主要为进一步深化商业养老保险供给侧结构性改革，积极发展老年人住房反向抵押养老保险，以满足老年人差异化、多样化养老保障需求。

最新统计数据显示，2017年全国新增老年人口首次超过1000万，60岁以上老年人口达2.4亿，占总人口比重达17.3%。预计到2020年，全国60岁以上老年人口将增至2.55亿人左右。

2014年7月，原保监会在北京、上海、广州、武汉正式开展老年人住房反向抵押养老保险试点，试点截止时间为2016年6月30日。2016年7月，试点范围扩大至各直辖市、省会城市、计划单列市以及江苏省、浙江省、山东省、广东省的部分地级市，试点期间延长至2018年6月30日。

从试点情况来看，“以房养老”保险业务开展并不理想。截至今年6月底，多家保险公司获得试点资格，但只有幸福人寿一家保险公司开展了相关业务，共有98户家庭139位老人完成承保手续。

看上去很美的“以房养老”保险，为何实际试点却如此受冷，有分析认为，“房产要留给子孙”的传统观念、房价上涨、“以房养老保险”条款设计过于复杂等因素，是导致“以房养老”试点四年遇冷的主要原因。

分析人士还指出，保险公司方面也有风险的担忧。“2007年至2009年次贷危机期间，美国房价大幅下跌，许多‘以房养老’的房产价值就不足以偿还老人获得的养老贷款本息”。

银保监会指出，保险机构要做好金融市场、房地产市场等综合研判，加强老年人住房反向抵押养老保险业务的风险防范与管控。同时要积极创新产品，丰富保障内容，拓展保障形式，有效满足社会养老需求，增加老年人养老选择。