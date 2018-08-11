操盘工作室-执法要透明

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

近日多份针对上市公司的调查通知书下达，细心的投资者不难发现，与此前公告中提到上市公司及其相关人士 “涉嫌违反相关证券法律法规”不同，近期的调查通知书均列明违法类型，譬如涉嫌操纵证券市场、涉嫌泄露内幕信息等，执法信息更加透明。

汇洁股份公告披露，公司董事长吕兴平8月1日收到证监会下达的 《调查通知书》，因涉嫌泄露内幕信息被证监会立案调查。几天前，金利华电也发布公告称，公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚已收到证监会的《调查通知书》，因涉嫌操纵证券市场被立案调查。金利华电随即表示，本次立案调查事项系针对赵坚个人的调查，公司生产经营活动不受影响。

“资本市场从严监管下，稽查执法的雷霆之势让越来越多的违法违规者难以遁形，这是好事，但投资者确实也希望监管层应该加强执法的透明度。比如对二级市场一些连续涨停的股票进行特停就应该给出透明的依据。投资者至今都搞不明白为什么有的股票连续5个涨停才特停，而有的股票3个涨停就要停牌检查。”高智说，对信披的“细化”是对监管层执法过程公开透明的强化。“披露具体涉嫌违法违规的方向，一方面能让调查执法行动更加的透明化，另一方面也可以让投资者了解更多信息，避免相关事件对投资者利益或上市公司正常经营带来影响”。

“我觉得问题不在这里，现在是涨停会进行特停处理，对跌停却没有干预，难道只有涨停是可以受人操纵？跌停就没有人故意砸盘吗？两者区别对待，对稳定市场预期没有任何好处。”郁教授道。监管层应该营造一个公平的市场环境，从某种意义说，对跌停的股票更应该及时特停，因为这可能涉及到上市公司的负面消息，只有信息公开在前，投资者才有知晓的机会，才能避免不实消息和谣言的传播，减少市场不必要的波动。

下周一行情预测：强势整理

仓位：70%