上交所出手推停复牌“复位”

晨报记者 曹西京

继深交所出手遏制“随意停”、“任意停”、“长期停”现象后，上交所也在行动。

数据显示，截至今年8月9日，沪市停牌公司已减少到45家，占比仅为3.1%，且与境外市场基本处于同一水平。

实际上，早在2014年，上交所就发布了专项的停复牌业务规则，2016年又进一步完善，主要目的是减少停牌事由、缩短停牌时间。2016年、2017年、2018年沪市上市公司日均停牌家数分别为74家、69家和73家，三年较长时期维持在较低水平。尤其是大盘蓝筹股基本不停牌，近3年连续停牌超过10个交易日的公司中，市值超过500亿元的仅6家，市值超过1000亿元的仅2家。

上交所表示，当前，上市公司停复牌监管已取得阶段性成效，重点、难点主要集中在如何处理重大事项审批、并购重组筹划以及公司重大风险处置等耗时较长的事项上。

上交所将继续以去功能化为方向，引导上市公司停复牌回归其功能本源。“总的思路是，在强化信息披露主体保密责任、加大内幕交易防控力度的基础上，进一步优化完善相关业务规则，坚持分阶段披露原则。”

按照这一原则，今后上市公司可直接披露的重大事项，原则上不再办理停牌；确有停牌必要的事项，如特别敏感事项的短期停牌，也考虑根据实际情况，依法依规办理。