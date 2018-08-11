上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛启动-选手弓上斗法 观众学看门道

晨报记者 殷茵

2016年，首届上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛的举行，让中国籍的音乐比赛首度跻身国际顶级赛事之列。昨日，第二届上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛宣布启动，即日起至9月1日，来自11个国家和地区的27位选手将通过四分之一决赛、半决赛和决赛的层层角逐，争夺高达10万美元的大奖。斯特恩国际小提琴比赛的举行，对上海而言意味着什么？在组委会执行主任周平看来，它除了是选手实力的“试金石”、观众鉴赏的“教科书”，更是提升城市文化品牌的“加速器”，“随着比赛在国际范围内的影响力越来越大，不仅仅能带动人才和观众的培育，也提升了城市文化影响力。”

对选手而言

考验技巧，更考察综合

本届比赛评审委员会联合主席由指挥家、艾萨克·斯特恩之子大卫·斯特恩及曾多次出任国际顶级小提琴赛事评委的小提琴家演奏家徐惟聆联合担纲，评审委员会成员总人数从上届的13位增至15位，荟萃了小提琴演奏家、教育家和行业精英，全面检验选手的技巧、诠释以及经验。除了评委数量的增加，报名选手的数量、水准也较上届有了大幅提升。

曲目设置上，本届比赛减少了偏重技巧的曲目，而从丰富曲目风格及演奏形式的角度来选择曲目。在徐惟聆看来，比赛的目的不光是考核选手的个人技艺，更重要的是对检验选手在音乐精神的领悟与诠释，帮助他们从“独奏家”向“音乐家”迈进。因此，比赛在半决赛环节特设了题材多样、形式丰富的曲目和环节来考察综合音乐素养，例如弦乐四重奏环节需要选手有很强的合作能力，而莫扎特协奏曲环节，则要求选手必须演奏自行创作的华彩乐段，这对他们的创作能力提出了很高的要求。

此外，本届比赛还将继续进行“艾萨克·斯特恩奖——人文精神奖”候选人提名公开征集，该奖项面向全球范围内各行各业的人中用音乐诠释人文精神的人士。

对观众而言

不光热闹，更看懂门道

如此专业的比赛，对于选手是一大挑战，对于观众而言，会不会显得艰涩难懂？对此，周平解释道：“对于上海的观众来说，欣赏一场音乐会不是问题，现在是时候学学如何看一场高水准的国际级音乐比赛了。”其实，早在上届比赛开放售票观赛后的半个月，售票量已高达85%，而后特地增开的上百个座位也迅速脱销，决赛开赛前甚至一票难求，这恰恰说明观众已经远远不满足于比赛结果，而是当作精彩的音乐会来欣赏。

周平透露，本届比赛更将加大观众普及力度，除了邀请上海交响乐团乐队演奏员、音乐界以及教育界专家亲临现场观赛并对每日赛况进行专业点评外，决赛前夕，比赛将同上海交响乐团乐季音乐会一样，举办“有准备的听赛”导赏活动，通过对决赛选手参赛曲目的背景介绍、曲目讲解等深入浅出的方式，让决赛不仅成为选手之间的激烈竞争，更成为观众心中有收获有看头的精彩音乐会。此外，为了照顾到其他省市及海外乐迷，经组委会授权，观众还可在比赛直播网站、爱奇艺视频网站收看全程赛事直播。

对城市而言

孵化人才，更传递文化

在上届比赛的半决赛中，每一位中外选手都完成了“规定动作”——小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》（钢琴伴奏）的演绎，18位选手用琴弓幻化出了18只斑斓各异的“蝴蝶”，令人惊喜。首届比赛获奖选手斯特凡·塔哈哈更是因为这一次的演绎，对中国作品着了迷，他透露，比赛过后自己仍会时不时地拿出不同版本的《梁祝》温习，试图更好地演奏这部作品。

让来自不同国家的年轻演奏家熟悉中国声音，传播中国文化之美，正是比赛设立这一环节的意义所在。作为延续，本届比赛将著名作曲家陈其钢的力作、小提琴协奏曲《悲喜同源》设为决赛作品。相较于曾被无数次演绎过的《梁祝》，仅仅首演过一次的《悲喜同源》对选手们来说显然更难，“恰恰因为陌生，我们更希望听到他们以更‘原始’的状态呈现出全新的演绎”，周平说。

除了传递中国声音，一项国际比赛的举行还能助推人才的孵化，周平坦言：“从上届的比赛结果来看，中国选手的表现还有提升的空间，我们也希望通过持续的办赛，让中国的孩子能够在近水楼台中得到更多的锻炼。”