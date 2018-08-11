职业生涯绕着上海走 退役后屏蔽足球圈5年-回到原点，胡云峰感觉很舒服

晨报记者 王嫣 制图 张继

“快马”胡云峰，甲A时代全国球迷耳熟能详的名字。可能跑得太快了，一不留神已经离家几千里。1985年，13岁的胡云峰告别上海的父母，加入了八一少年队。之后的15年，他辗转7个城市，唯独没再回过上海。2009年底，胡云峰切断了与职业足球的所有关系，才彻底结束了漂泊。直到今年世界杯，胡云峰才再一次进入球迷视野，这次他的身份是“五星体育”的解说嘉宾。

内容很到位 表达很草根

世界杯前“五星体育”想找解说嘉宾，朋友推荐胡云峰，事就这样成了。虽然开始很紧张，好久都没坐在聚光灯下

了，担心直播出状况。也有过嘴巴跟不上脑子的时候，队员名字卡壳赶紧抛一个眼神给唐蒙，马上转过头去瞄出场名单，后背急出一身冷汗……但同行和球迷反响都挺好，普遍的评价是“思路清晰，能说到点子上”。以下是记者收集的几个主要声音，胡云峰一一收下：

声音太轻。

胡云峰：这个问题几位主持人也都跟我说了。我没经过专业训练，不像他们那么会发声、感觉有底气。有时候我说得蛮大声的，播出来之后还是感觉弱。

一解说就恨不得上场踢球。

胡云峰：会有。有时候这球吧（偏过头捂眼睛），没眼看了。可能是职业球员的本能吧，会有，这个是真的。

申花吹。

胡云峰：还好吧。可能因为我的成长经历是跟申花一起的，感情更深一些。但上港这些孩子我很喜欢的。

退役球员去电视台担任解说嘉宾，中外都有很多成功范例。胡云峰分析自己，优势在经历特别，既当过职业球员，又当过主教练、总经理，对足球的理解会不同。

劣势，就是没当过解说。为此他给徐阳打了好多电话。“我们从小在一块儿踢球，关系非常好。他在央视做了10年解说嘉宾，给了我一些建议。”建议包括，抓住一些点，站在专业的角度多说一些技战术分析。最近一个多月，胡云峰做的最多的事情就是看球，听解说。听别人的，也听自己的。包括Sky Sports、BBC，他都听，找英语好的帮他一起听“莱因克尔们”怎么去说场上的变化。他希望能常驻下来，越说越好。

徐阳给胡云峰的另一个重要建议是，“别想着挣钱啊。”这一点，合作之初“五星体育”的主播王政就已经跟他打过招呼。胡云峰说，你不用考虑这个，你们有需要，我有时间我就去。2011年，刘越曾透露在“五星体育”解说一场比赛，劳务费500元。不光是刘越，姚明在央视解说一场篮球赛，也是这个价。现在呢？胡云峰说，800还是1000块，他从来没问过。他喜欢做跟足球有关的事，开心就好。

有五年时间 屏蔽足球圈

你看胡云峰上电视解说足球，恨不得自己上去踢，真难以想象曾有5年时间，他屏蔽了整个足球圈，跟几乎所有的“圈内人”都断了联系。

“这是中国足球最黑暗、最低潮的时候。”胡云峰这样形容2008-2009年。而他在那段时间里，他是南京有有的主教练、总经理。“又当爹又当妈，又要想办法拉赞助，问人家要个五万十万，晚上还得出去喝酒。”胡云峰说，那段时间，说简单了是伤心，往深里说是噩梦。总之，他发现，以他的力量，维持一个俱乐部的生存，太难太难。

每周还要考虑比赛怎么办，队员情绪怎么样。那两年国内足球俱乐部状况普遍不好，老板们不愿意投钱，工资一拖几个月、半年，最困难的一年都不发。中超还好一点儿，中甲是重灾区，“大家见了面比的不是成绩、进球，比的是你们多少个月没发工资。3个月？还好还好。年薪就是数字，其实就是一张白条。”

这样的环境下，怎么维持这帮孩子的生活？所以那时候出现这样那样的问题，也不能完全怪队员素质低下。胡云峰很理解他的队员们，“人首先是要生存的。二十四五岁的孩子，出门连个普通工人都不如，怎么让人家有意愿坚持下去呢？”

那段时间，每逢周末休假，回到家的胡云峰基本不说话，不交流，电视开着却不知道看什么，饭好了就吃，老婆说他像傻了一样。“其实我是太累了，就想放空。两天之后再把这些东西拿起来，再来。”

心理压力造成生理上的内分泌紊乱、神经衰弱，头发大量斑秃，不到凌晨3点睡不着觉，睡几个小时就又起来带训练了。“我运动员出身，抗压性算不错的，但还是有不知道哪天就会崩掉的感觉。后来我老婆说，不行，你年纪还轻，这样下去肯定要垮掉。”胡云峰说，200 9年底，他实在坚持不了，咬咬牙放弃了。

胡云峰说，让他决定辞职、远离足球圈的最关键因素，还是女儿。整个职业生涯与上海无缘，导致女儿靠妻子、父母带大，跟自己很生疏。“我回来的时候，女儿已经7岁了。孩子跟我话不多，不像现在那么亲热。我叫她，她也不会很主动地叫‘爸爸’，太陌生了。”后来胡云峰彻底在家休息，天天接送、陪玩，女儿才跟他慢慢亲近起来。

如今，女儿倒是继承了他独立的性格，预备班就开始住校，初二时主动提出去美国的寄宿学校，也是从小就离家“自力更生”去了。

现执教球队“身价”超皇马

在家休息够了，胡云峰身体恢复了健康，却进入了另一种迷茫：不会就这样了吧。我下半辈子就这样了？

2010年，有一个机会，胡云峰去做了生意，他成了法国某高端自行车品牌的代理，凭着个人兴趣，跟着拍档去参加环台赛，还跟在选手车阵后面看过环法。热闹了一年多，但做得太早、市场还没起来，加上一些经营策略的失误，努力坚持了几年，还是亏本结束。

2013年，聚会聊天的场合，一个认识了20年的老朋友向胡云峰提议，再入足球圈。“我之前没想过。说到做足球，还是有点排斥的，心里那个坎儿没过去。”直到刘军提到“青少年”这个词，他才提起兴趣。“我觉得跟孩子们接触可能更单纯一些，没有那么多乱七八糟的事儿。”

但最初的合作，也只是他外围帮忙，负责公司的资源整合、赞助。直到最近两年，胡云峰结束了自行车的生意，才真正参与到公司的管理。公司名称叫“竞达体育”，胡云峰、刘军和两个朋友一起参股创立的。主要业务是推广校园足球，目前已经覆盖30多所学校，是上海规模最大的青少年足球俱乐部之一。现在的孩子，迷的都是梅西、C罗，但孩子家长对他和刘军有感情、很认可。

虽然刷脸成功，但胡云峰依然体会到运作公司的各种不易。第一个，就是找教练难。青少年足球教练，月收入几千、一万，退役的球员多数不愿意做。尤其这几年退下来的，都见过钱，更不会来。社会上给老板踢踢野球，一个月也不少挣，时间还自由。所以胡云峰说，他们的教练中大部分都是学院背景，比如高校足球专业的队员或经理人。再者，两人对管理公司都是外行，组建公司、找办公室，也费了些力气。

“我们俱乐部没去过投融资这一块，足球这个行业需要长时间才能看到投资回报。我们现在还是自己几个人投钱，暂时不亏，能维持公司正常运营，也能够做到一些事情、看到一些成绩。”

胡云峰说得头头是道，是因为两年前他进了长江商学院。学校门槛很高，对公司资产、个人背景都有要求，胡云峰也是得了上海足球圈的朋友引荐，才读了这个书。每个月上课的时间不过4天，最宝贵的是同学之间交流、分享的机会，“接触这些同学，让我看到一个不同的世界”，胡云峰说，他很感谢这些同学，总能一针见血地帮他分析问题，传递给他新的理念。

因为足球场上的一技之长，

胡云峰担任了长江商学院足球队

的教练。瞎闹的时候，我跟他们说：“我带的队，身价远远比皇马厉害。队里拉出3个来就超过皇马了，一个上市公司市值300亿，你说是不是身价比皇马高？”

自我评价 舒服

我请胡云峰横向比较他同时代球员的退役后生活，用句很俗的话说，“自己感觉，混得算不算好”。他连“比上不足比下有余”这种客套话都没说，直接说“舒服”。

能照顾到家庭；有一个事业（青少年足球俱乐部）、虽然挣不到大钱，但还能保证生活。尤其从事足球运动那么多年，去做别的总觉得没有那么投入，现在做这个会有很多东西去聊，包括在“五星体育”当解说也很开心……这就是舒服。

采访的最后，我向胡云峰抛了一个难题：德比将至，作为评论员，请亮出他的观点。胡云峰却给了一个开放的答案：从技术层面、俱乐部排名来说，上港要强一些。但德比的不确定因素太多，应该会很热闹，但结果很难说。