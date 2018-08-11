德比战，上港将士尊重足球、踢出精彩

晨报记者 俞炯

本赛季的第二场申城德比将在周六晚上进行，这次轮到上海上港坐镇主场，在两队本赛季的第一次交锋中，上海上港在对手的主场2：0获胜。

对于赛季目标是争冠的上港队来说，这场比赛的重要性不言而喻。球队上一轮刚刚在客场不敌排名倒数第二的大连一方，不但积分上被同样少赛一场的卫冕冠军广州恒大追平，还比多赛一场的领头羊北京中赫国安差一场球、三分的差距。及时用一场胜利把自己稳固在第一集团，肯定是上港队本场比赛唯一的目标。而且从历史战绩来说，从2015赛季上港集团入主以来，他们在主场的德比战中保持不败，战绩是3胜1平。

从实力对比上，上港队应该比受伤病和停赛困扰的绿地申花更强，但足球比赛，双方实力对比并非是左右比赛结果的唯一因素。也正是因为如此，主帅佩雷拉表示，希望这场参与德比战的所有人都能够尊重比赛和足球，合力为大家贡献一场精彩的比赛。

“看了我们的上一场比赛之后，我对于这场德比战的期望是，这场比赛的所有参与者，球员、教练、裁判，还有工作人员都能够尊重比赛、尊重足球，尊重中国足球。双方球队在球场上去展示自己的实力，去让大家感受到足球的魅力。”佩雷拉说道，“我当然会让我的球员去尊重足球，踢出精彩的足球。我们会把注意力全部集中在比赛上，唯一的想法就是把自己的水平展现出来，这是我们准备这场比赛的方向。”

由于下周中超又将迎来一周双赛，所以佩雷拉透露他还是会在这场德比战中做出一些轮换。至于绿地申花夏季重新召回的外援前锋登巴·巴，也曾在土耳其执教的佩雷拉表示，“我了解这位球员，其实研究对手就是我的工作，我了解对手的每一个球员。”

在谈到争冠压力很大的时候，遇上这场德比战，佩雷拉说道，“作为我来说，无论我现在在中超，还是以前在葡萄牙、土耳其、希腊、德国或者沙特，唯一能够让我感受到压力是，我能不能看到球员们在比赛中踢出精彩的足球，球员们会不会去尊重足球的规律。这就是我的工作。”

出席新闻发布会的上港队球员是队长胡尔克，这位在本赛季第一场德比战中打进精彩一球的巴西球星表示，“目前来看，我们队伍准备得还不错，整体训练的效果也很好。明天是很重要的德比比赛，所有球员都充满斗志去准备。我们要做的就是按照主教练的布置，踢出一场精彩的比赛。上一轮，我们的比赛净时间很短，比赛一直中断，没有能够给球迷送上一场精彩的比赛。希望明天的比赛能够有更长的净比赛时间，双方踢出更精彩的比赛。”