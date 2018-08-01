瓜林和莫雷诺参加适应场地训练-吴金贵：我们会有相应战术去应对

晨报记者 甘 慧

瓜肉（瓜林）来了，队长（莫雷诺）也来了！这两位绿地申花的核心队员，因为伤病的原因，被大家排除在了11日申花与上港的德比大战名单中，不过两人却出现在申花适应场地的队伍中。

瓜林是在与北京国安的比赛中受伤的，据主教练吴金贵透露，瓜林为大腿后侧肌肉拉伤，伤停大约3周。从时间上推算，瓜林应该是难以赶上德比大战的。

上周申花客场与亚泰的比赛中，莫雷诺不慎踩到了对方的脚下，造成自己脚踝成90度扭曲。球队翻译王侃曾通过微博说：“队医华金委托我向大家声明，作为队医的职业，他不可能向外透露队员的伤情，他也从未判断过莫雷诺是韧带撕裂，明天去做核磁后才能确认。”

9日申花公开训练的时候，莫雷诺和瓜林都只是在健身房进行身体力量训练，并没有前往球场跟队球队进行合练，所以两人随队前往上海体育场适应场地还是出乎了很多人的意料。训练开始前，队医帮瓜林受伤的大腿裹上了厚厚的绷带，莫雷诺的脚踝处也由队医进行了特别处理。队医华金也密切关注着两人的情况，时不时与两人进行交流，了解他们训练中受伤处的感觉。

赛前新闻发布会上，吴金贵对于两大外援的出场与否并没有给出明确的答案，只是在谈及后腰位置人员危机时说：“后腰位置上铁打主力一个受伤（瓜林），一个停赛（孙世林），我们针对上港强劲中场会有积极变化应对，相信球员会做到要求，替换上去的队员也能一样发挥出应有水平。”

由于申花两大外援莫雷诺和瓜林受伤，孙世林停赛，而上港人员非常齐整，所以本场比赛申花在整体实力上必然是落下风的，球队面临着很大的困难。在被问及大连一方爆冷战胜上港，是否会学习他们战术时，吴金贵说：“足球比赛中强劲的球队不一定能取得最终的胜利，大连一方也是借鉴我们足协杯决赛战胜上港的打法，可以说他们做的不错，我们也会有相应战术去应对。”

申花前往上海体育场适应场地前，中国足协公布了疑遭张力种族歧视言语攻击一事的处理意见：张力因干扰比赛正常秩序，引起场面混乱，造成了恶劣的社会影响，禁赛6场，罚款4.2万元。