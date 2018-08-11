每一个中国人都是逐梦的“真心英雄”

“13亿多的中国人民，每一个人都有着‘不经历风雨，怎么见彩虹’的信念，都是逐梦的‘真心英雄’，只要各尽其责、苦干实干、全力以赴，就能激荡出无往不至、无坚不摧的磅礴力量。”

这几天，一篇署名为“宣言”的重磅文章《风雨无阻创造美好生活》引起热议。有网友表示，“催人奋进、鼓舞士气，激发人们把握生命里的每一分钟，全力以赴我们的中国梦。”的确，正如文章所指出的那样，无论你是党员干部还是一线工人，无论你是田间农民还是市场企业家，无论你是科研人员还是青年学生……只有“每一个人奋力向前的奔跑”，才能让中国社会始终葆有勃勃生机，让中国发展始终拥有不竭动力。

“一个没有英雄的民族，是一个可悲的民族，而一个拥有英雄而不知道爱戴他拥护他的民族则更为可悲。”翻开中华民族近代的发展史，就会发现我们的英雄从未缺位。从战争年代的舍生忘死，到建设时期的奋不顾身，再到改革年代的殚精竭虑，无数英雄书写出奋斗的史诗，定义了时代的价值导向。可以说，历史的进程，既是一串串积功兴业的发展足迹，也是一个个改天换地的英雄壮举。

但是，“一片土地的历史，就是在她之上的人民的历史。”从更长的时间轴来看，时代前行的力量归根到底是每个人的力量。正如有人所说，中国的改革如同一个函数，自变量是每个人的贡献、创造能力和智慧。揆诸周围，干部冲锋在前，工人练就本领，农民扎根沃土，学生勤学修德……无数平凡的人、无数普通的事，都在为同一梦想努力拼搏，朝着同一方向奋力奔跑。可见，每一个人都是这个国家民族坚韧前行的一员，都可以成为逐梦圆梦的真心英雄，散发出不逊于以往任何英雄的光芒。

有人曾赞誉，凝视中国，如同欣赏一幅精心创作的画卷，无论是局部还是整体，都有着升腾不屈的气势。其实，如虹的气势恰恰源于13亿中国人民的气息，美丽的画卷正是出自一个个平民英雄手中的画笔。历史和现实都表明，历经磨难的中国人民不会因一时挫折而放弃拼搏，饱经风霜的中华民族不会因风雨无常而停滞不前。当13亿中国人民心往一处想、劲往一处使，我们就没有什么困难不能克服，没有什么任务不能完成。

群之所为事无不成，众之所举业无不胜。忆往昔，几多风雨，我们依靠人民创造了伟业，树立了丰碑。看今朝，无限风光，我们依靠人民激荡磅礴力量，不惧风雨。新时代属于每一个奋斗者，每个人都是新时代的见证者、创造者和见证者。站在新的历史关口，将对美好生活的向往化为脚踏实地的奋斗，把实现中华民族伟大复兴的梦想作为矢志不渝的事业，我们就能书写出属于自己、无愧时代的英雄篇章。