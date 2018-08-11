舍命掩护主力部队突围的赤色警卫师师长——祝应龙

↑这是祝应龙烈士墓（资料照片）。新华社发

新华社南昌8月10日电（记者赖星）在江西省抚州市东乡区珀玕乡党委、政府驻地院墙东侧约200米处，有一处烈士纪念园。园内安葬着第二次国内革命战争时期为民族解放英勇捐躯的中共党员、赣东北赤色警卫师师长祝应龙。

“他留下的壮烈事迹和无畏精神，滋养着一代又一代东乡民警，激发我们的荣誉感、使命感和责任感。”抚州市东乡区公安局民警乐涌涛和同事在祝应龙革命烈士纪念碑前，排成整齐的队伍，庄严地举起右拳，重温“入警誓词”。

档案显示，祝应龙的出生日不详、籍贯不详，就连名字当中的“应龙”二字也是根据东乡口音音译而来。1932年3月5日，赣东北省委决定在东乡开辟新的根据地，派祝应龙和时任中共赣东北省委巡视员的邵式平于6月22日开赴东乡。他们率领800余名官兵，挺进以珀玕弄里艾家为中心的东乡、余江周边地区，在弄里艾家村成立了东乡县苏维埃临时政府。

接连取胜后，赤色警卫师扎营下湖徐家村。

6月27日，国民党抽调国民党部队第53师和第5师两个师的兵力，采取分进合击战术，包围东乡东部地区，企图在徐家村消灭赤色警卫师。

战斗惨烈，洪水汹涌。当时，敌人占领了制高点，密集的火力封锁了交通要道。如不及时组织突围，部队面临全军覆没的危险。

在生死关头，祝应龙与几位团长商议，由他带领100余名士兵抢占旁边一处制高点，压住敌人火力，部队其余700余名官兵由邵式平指挥往东北方向突围。

在战斗中，一直跟随在祝应龙身边的新婚妻子壮烈牺牲。面对突如其来的巨大不幸，祝应龙强忍悲痛，冲锋陷阵。

为了打掉敌人的火力点，他从身边一个已经牺牲的战士手中拿过一把枪跃出壕沟，冲向制高点要去强抢敌人机关枪。就在接近制高点时，祝应龙不幸身中数弹，英勇牺牲。牺牲时，他手中紧握着枪支，保持着冲锋的姿态。

战斗中，与祝应龙一起担任掩护任务的100余名红军战士血战到底，全部壮烈牺牲（包括1名团长）。赤色警卫师剩余的700余名官兵在邵式平的指挥下，向东北方向成功突围。

祝应龙牺牲后，国民党的士兵抬着他的遗体报功，行至半途，被武装群众截获，将他的遗体安葬。

祝应龙的英勇事迹被东乡人民永远铭记，在他牺牲之地，当地政府为其修建了纪念碑和烈士墓。数十年来，每逢清明节等重要时间节点，都有许多干部群众、教师学生前往凭吊。

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