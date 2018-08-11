改革开放精神是推动各项事业发展的强大动力

作者：北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、北京交通大学马克思主义学院党委书记 蔡红建

四十年前，以十一届三中全会为标志，我国拉开了改革开放的序幕。四十年来，全党全国各族人民在建设中国特色社会主义的伟大实践中所形成的改革开放精神，是一笔宝贵精神财富，已成为推动各项事业前进的强大动力。

一、改革开放精神是马克主义理论品质的中国特色

1978年拉开大幕的中国改革开放，从规模和内涵上不断改变着中国和世界的历史进程。在探索中，我们不断检验真理，深化认识，把改革开放确定为基本国策，从此，人民生活水平显著改善，中国的综合国力不断增强，国际地位显著提高，实现了中国人民从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃，中华民族以更加昂扬的姿态屹立在世界民族之林。

马克思主义认为，生产力和生产关系、经济基础和上层建筑相互作用、相互制约，支配着整个社会发展进程。这是一个客观规律。党的十一届三中全会作出改革开放的历史性决策，就是要通过调整生产关系激发社会生产发展活力，通过完善上层建筑适应经济基础发展要求，使社会主义现代化建设更加符合客观规律。事实上，改革开放的历程就是中国共产党领导中国人民在社会变革实践中不断探索规律、认识规律、运用规律的过程。通过改革开放极大地调动了全社会的积极性和活力。为了进一步解放生产力，又鲜明地提出了科学技术是第一生产力，作出了科技强国的重大决定，科技创新使得中国不断缩小与发达国家之间的距离，为全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国提供支撑。

当前，国内外都在发生广泛而深刻的变化，国内改革进入攻坚期和深水区，以美国为代表的一些西方国家把崛起的中国视为强劲对手，遏制中国。面对这一复杂形势，以习近平同志为核心的党中央准确把握经济基础与上层建筑之间的关系，作出了全面深化改革的决定，以经济体制改革为重点，以处理好政府和市场关系的放管服为突破口，大胆试水自贸区建设，全面扩大对外开放，破除利益和制度的藩篱，进一步增强经济社会发展活力，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，改革开放迈出新的步伐。

二、改革开放精神是推动中国社会发展的前进动力

四十年前，以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体的探索和实践，实现了党和国家工作中心的转移，开启了改革开放的征程，开始了“第二次革命”。正是依靠改革开放，我国经济社会实现了快速发展，中国特色社会主义事业焕发出勃勃生机。四十年来，在不断深化改革、不断扩大开放的过程中，我们探索改革开放的规律，凝练改革开放的精神，坚持基本路线不动摇，解放思想，实事求是，开拓创新，不断解放和发展生产力，不断提高综合国力，坚定不移地走中国特色社会主义道路，成为全党全国各族人民的共识，成为推动中国发展的根本动力。

四十年后的今天，一大批改革开放的成果让人骄傲，改革开放使中国人民的面貌、社会主义中国的面貌、中国共产党的面貌都发生了历史性的变化。改革开放不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。把坚持改革开放作为强国之路，这是我们四十年改革开放实践经验和集体智慧的结晶。实践证明，改革开放是我们党在新的历史时期最鲜明的旗帜，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝。

三、在新时代坚定不移弘扬改革开放精神

思想是行动的先导，面对当前复杂的国际国内形势, 我们必须要有强烈的问题意识，紧紧围绕不断推进中国特色社会主义制度自我完善和发展，深入学习习近平新时代中国特色社会主义改革开放思想，把系统掌握马克思主义基本理论作为看家本领，学会运用马克思主义立场、观点、方法，观察和解决新时代中国特色社会主义发展过程中的新问题。

弘扬改革开放精神需要进一步解放思想。就是要在深入总结四十年改革开放经验和规律的基础上，以问题为导向，实事求是，消除思想上的桎梏，胆子再大一些，步子再快一些，以人民满意不满意为出发点深化改革，对标世界新一轮科技和产业革命历史发展潮流扩大开放，进一步用改革的精神推进改革，用开放的精神促进开放，坚定信心，统一思想，凝聚共识，激发活力。

弘扬改革开放精神需要进一步开拓创新。改革开放是一场新的伟大革命，没有现成的经验可循，需要勇气和胆量。全面深化改革开放要啃硬骨头、涉险滩，有思想观念上的障碍，也有利益固化方面的藩篱，需要我们秉持敢闯、敢试、敢为天下先的精神，不断开拓创新。

弘扬改革开放精神需要进一步加强党的领导。改革开放是当代中国最鲜明的特色，中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题。这就需要我们在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，通过深化改革开放，完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，让制度更加成熟定型，让发展更有质量，让治理更有水平，让人民更有获得感。

新时代，新起点，新机遇，新挑战。有了改革开放这关键一招，“两个一百年”奋斗目标、富强民主文明和谐美丽社会主义现代化强国目标、中华民族伟大复兴中国梦就一定能够实现，未来中国前途将更加光明。

来源：光明网-理论频道