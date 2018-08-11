编前语： 日前，中央组织部、中央宣传部印发《关于在广大知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的通知》，对在广大知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动作出部署。 那么，新时代广大知识分子应如何作为，如何实现自身价值，一起来听听总书记的殷切寄望！

● 知识分子要有浓厚的家国情怀和担当精神

2016年4月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在安徽合肥主持召开知识分子、劳动模范、青年代表座谈会并发表重要讲话。

天下为公、担当道义，是广大知识分子应有的情怀。我国知识分子历来有浓厚的家国情怀，有强烈的社会责任感。“修身齐家治国平天下”“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这些思想为一代又一代知识分子所尊崇。 现在，党和人民更加需要广大知识分子发扬这样的担当精神。这是一份沉甸甸的责任。 广大知识分子要坚持国家至上、民族至上、人民至上，始终胸怀大局、心有大我。 要坚守正道、追求真理，立足我国国情，放眼观察世界，不妄自菲薄，不人云亦云。 要实事求是、客观公允，重实情、看本质、建真言，多为推进党和人民事业发展献计出力。 任何时候任何情况下，都不能做有损国家民族尊严、有损知识分子良知的事。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

我国知识分子历来有浓厚的家国情怀，有强烈的社会责任感，重道义、勇担当。一代又一代知识分子为我国革命、建设、改革事业贡献智慧和力量，有的甚至献出宝贵生命，留下了可歌可泣的事迹。

——2017年3月4日，习近平看望参加全国政协十二届五次会议的民进、农工党、九三学社委员时的讲话

● 把爱国之情、报国之志融入伟大奋斗之中

2017年3月4日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十二届五次会议的民进、农工党、九三学社委员，并参加联组会，听取意见和建议。

广大知识分子、广大劳动群众、广大青年要紧跟时代、肩负使命、锐意进取，把自身的前途命运同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起，努力为全面建成小康社会贡献智慧和力量。 全面建成小康社会，我国广大知识分子能够提供十分重要的人才支撑、智力支撑、创新支撑。希望我国广大知识分子充分发挥自身优势，勇于担当、敢于创新，服务社会、报效人民，努力作出新的更突出的贡献。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

我国广大知识分子要以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，主动担当，积极作为，刻苦钻研，勤奋工作，为全面建成小康社会、建设世界科技强国作出更大贡献。 希望我国广大知识分子积极投身创新发展实践，想国家之所想、急国家之所急，紧紧围绕经济竞争力的核心关键、社会发展的瓶颈制约、国家安全的重大挑战，不断增加知识积累，不断强化创新意识，不断提升创新能力，不断攀登创新高峰。

——2017年3月4日，习近平看望参加全国政协十二届五次会议的民进、农工党、九三学社委员时的讲话

把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中，从自己做起，从本职岗位做起，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

——习近平对黄大年同志先进事迹作出重要指示

● 各级领导干部要做知识分子的挚友、诤友

各级党委和政府要切实尊重知识、尊重人才，充分信任知识分子，努力为广大知识分子工作学习生活创造更好条件。 要深化科技、教育、文化体制改革，深化人才发展体制改革，加快形成有利于知识分子干事创业的体制机制，放手让广大知识分子把才华和能量充分释放出来。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

各级领导干部要善于同知识分子打交道，做知识分子的挚友、诤友。 要充分信任知识分子，重要工作和重大决策要征求知识分子意见和建议。对来自知识分子的意见和批评，只要出发点是好的，就要热忱欢迎，对的就积极采纳。即使个别意见有偏差甚至是错误的，也要多一些包涵、多一些宽容。 要为广大知识分子工作学习创造更好条件，加快形成有利于知识分子干事创业的体制机制，遵循知识分子工作特点和规律，让知识分子把更多精力集中于本职工作，把自己的才华和能量充分释放出来。

——2017年3月4日，习近平看望参加全国政协十二届五次会议的民进、农工党、九三学社委员时的讲话

来源：共产党员网