国士无双 风骨流芳：习近平何以对这些知识分子念念不忘

“知伯以国士遇臣，臣故国士报之。”《战国策》中这句名言堪称中国“礼贤下士”“士为知己者死”文化传统的生动写照。历朝历代，“国士”一向被视作社稷的金梁玉柱;如今，“国士”一词可以视作各阶层、各行业人才的统称。新时代的“国士”们，一直受到党和政府乃至社会的高度关怀、重视与认可。

2016年7月1日，在庆祝建党95周年大会上，习近平便指出：我们要以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，广开进贤之路，把党内和党外、国内和国外等各方面优秀人才吸引过来、凝聚起来，努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面。

5月28日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在北京人民大会堂隆重开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。新华社记者鞠鹏 摄

“繁霜尽是心头血，洒向千峰秋叶丹。”2018年5月28日，在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话更是凸显出习近平对“国士”的尊重和期望：祖国大地上一座座科技创新的丰碑，凝结着广大院士的心血和汗水。我们的很多院士都具有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的深厚情怀，都是“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的民族英雄!

新时代中国，对“人才”“国士”而言，“君臣父子”的封建纲常与“英雄入彀”的帝王权谋早已被“实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源”的历史潮流所取代。十九大报告中，习近平总书记高屋建瓴：

“实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，把党内和党外、国内和国外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来。”

据中国青年网记者不完全梳理，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平曾当面关怀、勉励过教师、科研工作者、农牧民、军人、航天员、医护人员、企业家、文艺工作者等行业代表。其中，对于“知识分子”这一群体，习近平也是屡屡提及，寄望深远。

比如2017年3月4日，在看望参加全国政协十二届五次会议的民进、农工党、九三学社委员、并参加联组会时，习近平强调：伟大的事业，决定了我们更加需要知识和知识分子，更加需要知识分子为国家富强、民族振兴、人民幸福多作贡献。我国广大知识分子要以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，主动担当，积极作为，刻苦钻研，勤奋工作，为全面建成小康社会、建设世界科技强国作出更大贡献。

近日，中组部、中宣部又联合发出《关于在广大知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的通知》，要求引领广大知识分子在新时代自觉弘扬践行爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”把个人理想自觉融入国家发展伟业;胸怀祖国、艰苦奋斗、开拓创新、无私奉献，在祖国最需要的地方建功立业，不负人民期望;勇于担当民族复兴大任，不辱时代使命，做新时代的奋斗者，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

国士传史册，丹心照汗青。对于无数心怀家国的优秀知识分子，祖国与人民从来不会忘记。习近平更是念念不忘。

巍峨大山：襟怀坦荡念家国

大山走了，他走得是那样匆忙，走得是那样悄无声息，但他那忧国忧民的情愫，清正廉洁、勤政敬业的作风，襟怀坦荡、真挚善良的品格，刚正不阿、疾恶如仇的精神，都将与他不朽的作品一样，长留人间。

——选自习近平《忆大山》

资料图片：1997年2月9日，习近平和贾大山(右)合影

贾大山，一位“有着洞察社会人生的深邃目光和独特视角”的作家。对于他的作品，习近平这样表示：“原来我曾读过几篇大山的小说，常常被他那诙谐幽默的语言、富有哲理的辨析、真实优美的描述和精巧独特的构思所折服。”

当年，主政正定的习近平对贾大山说：“你不能只是自己写小说，还要为正定的文化事业作贡献啊，而且要把你的好作风，好思想带到干部队伍中。”

文风磊落，人品更是坦荡。贾大山受命出山，挑起了正定县的文化工作。上任伊始，他就下基层、访群众、查问题、定制度，几个月下来，便把原来比较混乱的文化系统整治得井井有条，还为正定文化事业的发展和古文物的研究、保护、维修、发掘、抢救，竭尽全力。

另据河北作家李春雷撰文回忆，调离正定后，习近平每年春节前夕会给贾大山寄上贺卡;遇到熟人，也会委托其捎来问候——但贾大山理解习近平工作太忙，鲜有回应——灵魂深处，他还是那个傲骨文士。直到后来贾大山身患绝症，习近平两次抽时间去看他。病榻相见，再淡然的君子之交，也无碍两人真性情的泪水夺眶而出。

1997年2月20日，贾大山因病去世。

习近平从未忘记自己这位“好朋友”“好兄长”。在回忆文章中，他这样赞扬贾大山——

“大山是一位非党民主人士，但他从来也没有把自己的命运与党和国家、人民的命运割裂开。”

愚公保国：科技富民在一线

李保国同志35年如一日，坚持全心全意为人民服务的宗旨，长期奋战在扶贫攻坚和科技创新第一线，把毕生精力投入到山区生态建设和科技富民事业之中，用自己的模范行动彰显了共产党员的优秀品格，事迹感人至深。李保国同志堪称新时期共产党人的楷模，知识分子的优秀代表，太行山上的新愚公。

——选自习近平对李保国同志先进事迹作出的重要批示

李保国在河北省内丘县岗底村向村民讲解果树修剪知识。新华社记者 朱旭东 摄

1981年，大学毕业后留校任教的李保国响应学校号召，扎进太行山，搞起山区开发研究。当时的太行山区水旱灾频繁，交通不便，十分贫困。脱贫致富，成了山区群众最急迫的愿望。“太行山上的新愚公”李保国每年深入基层200多天，让140万亩荒山披绿，帮10多万农民兄弟增收了35个亿。

“人一辈子得做点让别人好的事。”李保国坦言“见不得老百姓穷”。他手机里有300多个农民兄弟的电话，24小时随时答疑。其中许多人的名字他都叫不出、叫不准。但甭管谁提问，他都耐心解答。好多农民叫他“恩人”。

这位河北农业大学教授、博士生导师看起来并不像人们刻板印象中的“知识分子”，不修边幅，黑漆漆的脸， “咋看都像个农民”，没有架子。对农民来说，他是“亲人”，是“财神”。工作上，这位常年奔波在田间地头的“学院实践派”又如同越野车手，石家庄、承德、张家口、秦皇岛、唐山、保定、邢台……白天黑夜地奔波，指导、讲课、调研……跋山涉水一路狂奔，越野车底盘磕破好多次。

当年学校原想给他派个专职司机，李保国却说：“我天天上山下乡，铁打的司机也受不了。” 然后他考了驾照，自己上车当司机，下车做指导。他爱人郭素萍——也是他课题组的主要成员，就坐副驾驶上负责帮他随时接电话、记备忘。

2016年4月10日，李保国突发心脏病，经抢救无效去世。

在对李保国同志先进事迹所作的重要批示中，习近平要求广大党员、干部和教育、科技工作者“要学习李保国同志心系群众、扎实苦干、奋发作为、无私奉献的高尚精神，自觉为人民服务、为人民造福，努力做出无愧于时代的业绩。”

赤子大年：至诚报国血脉连

我们要以黄大年同志为榜样，学习他心有大我、至诚报国的爱国情怀，学习他教书育人、敢为人先的敬业精神，学习他淡泊名利、甘于奉献的高尚情操，把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中，从自己做起，从本职岗位做起，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

——选自习近平对黄大年同志先进事迹作出的重要指示

2013年4月18日，黄大年在2013年深部探测项目年会上。身旁是他率领团队研发的“地壳一号”万米大陆科学钻探机的展示模型。资料图

黄大年在2009年响应国家“千人计划”回国。他在英十八年，是英国知名的国际战略科学家。在选择回国的那一刻，他将剑桥大学旁边的花园别墅，以及妻子正经营的两家诊所全都抛下了。

“无论身在何处，你们都是中华儿女的一分子，祖国和人民始终惦记着你们，祖国永远是你们温暖的精神家园。” 2013年10月，在欧美同学会成立一百周年庆祝大会上，习近平对广大留学人员提出了殷切期望。

科学没有国界，但科学家有祖国。祖国的召唤，在黄大年心中激荡。他这样描述自己与祖国的血脉相连：“我是国家培养出来的，从来没觉得我和祖国分开过，我的归宿在中国。”

回国后，黄大年带领团队夜以继日地工作，取得了一项又一项的成就，填补了多项国内空白。作为我国“深部探测技术与实验研究专项”第九分项“深部探测关键仪器装备研制与实验”的首席科学家，他致力于攻关“航空重力梯度仪”——如同给地球做CT，能洞穿地下每一个角落。在近年来探明的国外深海大型油田、盆地边缘大型油气田等成功实验中，发挥了至关重要的作用，成为“颠覆性”技术推动行业突破的典范。

这位严谨的科学家，同样是学生们慈祥风趣的师长。办公桌旁专门为学生准备了一张椅子、一台电脑;专门为学生开辟了“茶思屋”，让学生在放空中激发奇思妙想;为学生常备感冒药;带着作业在路上批改;甚至住进重症监护室还不忘叮嘱学生修改作业中的错漏……

2017年1月8日，黄大年因病去世。

在对黄大年同志先进事迹作出的重要指示中，习近平深情表示：黄大年同志秉持科技报国理想，把为祖国富强、民族振兴、人民幸福贡献力量作为毕生追求，为我国教育科研事业作出了突出贡献，他的先进事迹感人肺腑。

后继有人：见贤思齐再登攀

国士无双，后继有人。

习近平与贾大山交往故事刊发后，以其情感深厚、感人至深的细节，引起了社会各界的热烈反响。有评论认为，这种不基于权利金钱交换的君子之交，启示后人绝不能把友谊当成相互办事的工具。对于干部交友，也在“用忠诚播种”“用热情灌溉”“用原则培养”“用谅解护理”等方面做出了榜样。

李保国虽走了，但更多“李保国”式的团队涌现了出来。郭素萍带着丈夫留下的科研团队，继续奔波各地，在山区间播撒着科技致富的“火种”。全国多所高校里，一批批被李保国教授事迹感召的年轻人走向了大山，走向了田间地头，走进了农民的心坎儿里。

黄大年离开了，但他的精神像一盏明灯，点亮了信仰之光。高校师生纷纷表示，习近平总书记对黄大年同志先进事迹的重要指示让人思考：青年一代到底肩负着怎样的责任和使命?怎样把个人命运和国家命运结合起来?就在这几天，黄大年生前留下的唯一公司——“大年科技”研发交付了“海东青”警用无人机。“海东青”是航空物探无人机应用在“智能警务”上的应用，旋翼的效能即便在空气稀薄的高原，也能够实现正常飞行，领先国内同类产品。

堂堂中华迈进新时代，泱泱国士建功显风骨。

见贤思齐，广大知识分子，必将在新时代的洪流中，书写更加辉煌动人的诗篇!

作者：曾繁华 来源： 中国青年网