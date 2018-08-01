【大江奔流——来自长江经济带的报道】清洁能源改造 打造绿色航运

央视网消息： “大江奔流——来自长江经济带的报道”采访团10号来到长江与京杭大运河的交汇处——江苏扬州。

在扬州南水北调东线输水廊道，采访团看到，为减少船舶燃油造成的水域污染，长三角地区沿线的交通海事部门正在积极推动柴油船“绿色改造”。

一直使用柴油动力的江滨机778号运输船，半年前在船身后侧安装了新的动力系统，能够实现以天然气为主，柴油为辅的混合动力驱动。

江滨机778号船长 夏玉坤：以前加大油门的话，油烧不尽，排出来以后就有污染出现，现在加了LNG（液化天然气）以后加气混用就没有这个现象出现了，几乎都烧尽了。

扬州市施桥海事所所长 苗立：下一步 我们加大LNG（液化天然气）推广和使用力度，同时对400总吨以上的船舶，进行生活污水改造，确保水域更清洁 航行更安全。

长江上最大的航运公司招商局集团也正加快研发绿色、智能船舶，积极推进长江经济带绿色航运发展。

招商局集团有限公司总经理 付刚峰：我们现在正在建设以液化天然气为燃料的新型船舶，将现有的长江航运船队打造成节能、环保、安全的新一代的长江航运团队。

付刚峰表示未来将打造50艘8000-10000吨适合江海直达及长江上、中、下游航行的液化天然气清洁能源船队，替代现有50%左右的船舶运力，优化船型结构，提高船队经济效益，减少环境污染，贴合市场需求。

目前，交通运输部长江航务管理局已经完成了4.4万艘老旧船舶的拆解改造，对小吨位船舶进行淘汰。对所有600总吨以上单壳单底的危险化学品船进行了双壳双底改造，进一步提高安全系数。

交通运输部长江航务管理局副局长 朱汝明：我们在长江规划建设，LNG（液化天然气）的加气站，为船舶使用LNG（液化天然气）新能源提供帮助，也在探讨，船使用岸电，使用全电动的，船到港以后进行充电，充电

来源：央视网