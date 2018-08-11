【发现长江】南京博物院馆藏42万件文物里，猜猜院长的最爱？

中国日报8月10日电（记者 裴培 邢奕）南京博物院，1933年由蔡元培倡建，是中国最早建立的国家级博物馆。其收藏的42余万件文物中有18件镇院之宝。 今年2月４日，南京博物院的四件国宝——竹林七贤与荣启期砖画、坤舆万国全图、大报恩寺琉璃塔拱门、青花寿山福海纹瓷香炉压轴亮相第一季备受观众喜爱的纪录片《国家宝藏》。

文博科班出身的龚良，已担任南京博物院院长近13年。在南京博物院的众多藏品中，龚良院长个人最喜爱的是——竹林七贤与荣启期砖画、大报恩寺琉璃塔拱门。他认为砖画反映了江苏文人士大夫的品味与风骨，而琉璃塔拱门让人感知明朝南京的精美建筑工艺。 值得一提的是，大报恩寺琉璃塔是明成祖朱棣为纪念其生母贡妃而建。高近80米的宝塔于1412年开建，1428年竣工，通体琉璃烧制。其与罗马大斗兽场、比萨斜塔、中国万里长城等并称为“中世纪世界七大奇迹”。

18世纪，英国人参考大报恩寺建造了邱园宝塔，位于伦敦皇家植物园邱园。 令人扼腕的是，如今邱园宝塔尚在，而大报恩寺琉璃塔却在1856年毁于太平天国战争，只留下了若干琉璃残件。 目前南京博物院所藏大报恩寺琉璃塔拱门，是用1959年在南京中华门外明代琉璃窑遗址上(位于今雨花台区)发现的琉璃构件，并结合民间征集的构件，根据史料记载精选组合而成。

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