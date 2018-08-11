看完这篇文章只需5分钟，但他们却为此奋斗了40年…

有人说，沙漠是死亡之海

有人说，沙漠吞噬一切生命

有人说，沙漠进得去，出不来

有人说，沙漠是生命的极限

但这片沙漠，却是他们

绕不开、断不了的家乡。

这里的人们，该如何抉择？

这世上没有奇迹，

奇迹源于不放弃。





曾经： 穷！苦！荒凉！绝望！ “自己的家乡很讨厌”

“沙上屋顶住不成，

十年种田九年空，

家家户户逃外村，

黄沙漫漫无人踪。”

内蒙古鄂尔多斯市库布其沙漠

是中国第七大沙漠

这段民谣，

倾诉着当地人的绝望

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“曾经 这片不毛之地， 清净得让人恐惧，就是怕！” “那个时候， 这个地方确实是贫穷得可怕。” “五、六口盖一床被子 三、四个小孩穿一条裤子” “一个破屋里头，我们住两代人 为了让二女儿讨个活路， 就（把女儿）送给别人。” 曾经，

这里是不毛之地， 他们对绿色无比渴望， 却又对家乡无比绝望。 “沙漠里面没有路、没有电， 通讯也没有， 医疗条件也没有。” “得了病，只有死， 没有活的可能性。” “小的时候对自己的家乡‘很讨厌’。” 于是，有人隐忍，有人放弃， 有人跳脚咒骂，有人干脆逃离… 这片沙漠，似乎成了 “希望”绝缘体 但是，但是， 这里终究是库布其人的家乡 留下来的库布其人， 终究要在这片“绝望之地” 寻找生命之光……

这世上没有奇迹， 奇迹源于不放弃。

“旗委政府号召全体人民出动！”

从这一天开始

治沙和修路同步进行

“沙漠里头能种活树，

这个200%是不可能的。

可是还抱着一种希望，

我也过去试一下。”

“有个施工队没有吃的了，只能三天吃一顿饭。”

是的，为了绿色和希望

库布其人默默地开工了！

一开始，没人知道能不能成功

他们只知道

哪怕只有1%的希望

也要付出100%的努力

因为，他们受够了绝望！

这一干，就是40年……

“ 我现在已经栽过几万亩树了 我在以后我还想栽10万亩树 不能叫我那些娃娃再受伤害 ” 这个身扛树苗的汉子 是鄂尔多斯乌兰木独 村民工联队队长张向前， 他拼命地 种树、种树、种树…… 就是不希望孩子们 再吃他吃过的苦。

“ “一天比一天绿化的面积大了 觉得看到光了， 看到一线的光了！” ” 儿时抱怨过家乡“真讨厌”的敖特更花， 已经坚持治沙20年。 站在树荫下的她 脸上洋溢着灿烂的光彩……

他们把黄河陵水引到沙漠 如今，库布其拥有 六个西湖大的水面、湿地 风吹草低又见牛羊 20多种作物自然恢复生长

“ “该走哪条路，这很烦的。 不过选对了。” 孟克达来憨厚的笑容里 透着欣慰和得意。

“ “看到这片绿色， 再苦再累也值得！” 杭锦旗牧民高毛虎，在荒漠中坚守20年，率先采用水气种植法、螺旋钻种植法治沙。 这种技术对土壤扰动小，保护土壤原有结构，节约成本和用水量，提高造林效率。树苗成活率由原来的20%提高到80%。

酷日和沙漠之间，

一个个不屈服的库布其人，

呵护着来之不易的绿色家乡。

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“在沙漠里修路必须得护， 要是不护仅仅几天（沙子）就把它（公路）埋掉了。” “你如果不认真种下去， 一阵风刮回来， 你可能要回到旧社会。”

40年来， 这里发生了很多故事 ……

“我们这里位于黄河的几字弯里面，我们把黄河陵水引用到沙漠，实现生态支撑。 目前已经形成了 六个西湖大的水面湿地 有20多种作物 都是自然恢复生长 同时我们在周边 种了14平方公里的树” —— 刘海全，鄂尔多斯市 杭锦旗水务和水土保持局局长

“这个区域的沙漠 在绿起来的同时 沙丘的高度得到了有效降低 现在沙丘高度 大家可以看到是九米 而在1988年的时候大约17米18米” ——张立欣，

亿利库布其沙漠研究院副院长

“库布其沙漠通过 改革开放近40年的建设 目前治理面积已经达到 6000平方公里 相当于一个上海市的国土面积 已经整体被控制” ——高永杰， 鄂尔多斯市杭锦旗林业局副局长

“风沙变风景 沙子变金子了 我们年收入上40万了 翻了20倍” ——孟克达来，鄂尔多斯市杭锦旗 道图嘎查亿利新村致富带头人

“把我们家乡打造得 你看现在沙美路美、人美 我们将来更好” ——贺改兰， 鄂尔多斯市杭锦旗牧民

“回头见一片绿色 我就感到我就值 我再吃苦受累我也值得” ——高毛虎， 亿利治沙生态民工联队队长

“有了穿沙公路以后治沙成功了 最关键是改变了他们的命运 这个是给他们祖祖辈辈造福的一件事” ——白富华， 原鄂尔多斯市杭锦旗交通局 局长

“中国的这种荒漠化防治 在国际社会上 得到了荒漠化治理的认可 让一些一带一路沿线的国家 对我们这种模式 非常希望能够在其他国家能够落地” ——奥宝平， 亿利沙漠生态事业部总裁

“库布其是个奇迹 能把中国一个贫困的地方 变成一个全球发展的典范 非常不可思议” ——埃里克·索尔海姆， 联合国副秘书长联合国环境署执行主任

2017年，《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会在鄂尔多斯市召开，库布其作为中国防沙治沙的成功实践被写入190多个国家代表共同起草的联合国宣言，成为全球防治荒漠化典范。

“库布其”在蒙语中

意为“弓上的弦”，

如今，库布其沙漠的治沙经验

已成“弦上的箭”。

这支箭将走出国门走向世界，

成为国际社会

推崇和效仿的中国样本。

穿沙公路，

穿过迷人的沙漠绿洲，

改变了他们的命运

请记住这些身影：

他们如此平凡

但平凡，就是唯一答案。

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