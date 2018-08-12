严防风雨潮“三碰头”!李强就做好防御工作提明确要求，应勇作工作部署

各区、各有关部门要密切关注台风动向，落实各项防范应对措施，确保群众生命财产安全和城市平稳有序运行。

今年第14号台风“摩羯”正向我国浙江沿海靠近。由于当前正值今年汛期第6次天文大潮汛，上海将出现台风、暴雨、天文大潮“三碰头”的严峻局面。市委、市政府对此高度重视，市委书记李强就做好台风“摩羯”防御工作提出明确要求，强调各区、各有关部门要密切关注台风动向，落实各项防范应对措施，确保群众生命财产安全和城市平稳有序运行。市委副书记、市长应勇作出工作部署，要求各区、各单位精心部署，严密组织，切实做好各项防汛防台工作，全力维护人民群众安全和城市运行安全。

市政府办公厅11日晚再次发出紧急通知，要求坚决克服各种麻痹松懈思想，突出在建工地、下沉式广场、轨交车站出入口、交通枢纽、旅游景点等重点地区、重点部位的检查防范，确保防汛排涝等各项防御措施落实到位。市防汛指挥部11日晚召开全市视频会议，市防汛指挥部总指挥、副市长时光辉就抓好各项防汛防台措施再检查、再落实作具体部署。

会上，市气象局对台风“摩羯”的最新路径和走势进行研判。据预测，受台风“摩羯”影响，12日中午至13日凌晨，上海将出现大到暴雨、局部大暴雨，并伴有7至8级大风，长江口区和沿海地区风力9至10级，洋山港区10至11级。同时，受今年汛期第6次天文大潮汛影响， 13日凌晨黄浦江和沿海地区都将出现警戒线上下的较高潮位。

会议要求，要进一步加强预测预警工作，气象、水文、海洋等部门要密切监视台风动向，加强预报力量；要进一步落实各项防御措施，特别是要切实落实防潮、防风、防暴雨措施，做好人员避险准备；要进一步加强社会动员和宣传工作，依托各类媒体平台，滚动播送预报预警和重要防台风信息，提高市民避险自救能力。

各区政府、有关委办局负责人出席视频会议，并就防御台风“摩羯”工作作交流发言。

来源：上观新闻 作者：上观新闻