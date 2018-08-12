习近平引领中国经济行稳致远

“发展是硬道理，是解决中国所有问题的关键。”习近平总书记深知发展对于中华民族伟大复兴的重要意义。党的十八大以来，他带领全国人民一心一意谋发展，聚精会神搞建设，取得了令世人瞩目的成就。

今年，中国经济的“中考”成绩单依旧亮眼。“今年以来，各地区各部门按照党中央部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快改革开放步伐，上半年经济保持了总体平稳、稳中向好态势。”2018年7月31日，习近平主持召开中共中央政治局会议，总结了今年上半年的经济工作情况。

据国家统计局介绍，今年上半年我国消费依然保持较好增长态势，市场供求基本平衡，下半年经济稳中向好的态势不会变。

“中考”成绩鼓舞人心

2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作报告。来源：新华社

据初步核算，2018年上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。其中一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，连续12个季度增速保持在6.7%-6.9%的区间。

消费和市场销售增势平稳。上半年，全国居民人均消费支出9609元，同比名义增长8.8%，比一季度加快1.2个百分点，扣除价格因素实际增长6.7%，加快1.3个百分点。消费升级类商品销售增长较快，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类和化妆品类同比分别增长10.6%、10.6%和14.2%，分别比上年同期加快0.2、0.5和2.9个百分点。

就业仍在扩大。今年1-4月，全国城镇新增就业471万人，同比多增6万人。调查失业率保持低位。5月，全国城镇调查失业率为4.8%，比上月下降0.1个百分点，比上年同月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.7%，与上月持平，比上年同月下降0.1个百分点。

居民收入稳定增长。上半年，全国居民人均可支配收入14063元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.6%。

通胀保持温和。上半年，全国居民消费价格同比上涨2.0%，涨幅比一季度回落0.1个百分点。

根据IMF预测，2018年中国经济增长率为6.6%，保持了其4月发布的《世界经济展望》中的预测。国际机构的信心，来自中国经济成绩单上实实在在的数据，来自中国经济运行呈现出的良好局面。

习近平在多次会议、多个场合强调：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”推动高质量发展，离不开稳定的宏观经济运行环境。

新动能快速成长

“潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰。我们能够做的和应该做的就是要抢抓机遇，加大创新投入，着力培育新的经济增长点，实现新旧动能转换。”2018年7月25日，习近平在金砖国家工商论坛上分析当前国际经济形势时表示。

腾笼换鸟、凤凰涅槃。随着人工智能与物联网应用不断涌现、零售业概念频被重解、二维码释放无数“红利”……庞大的中国经济正在新动能加速成长中奋勇前进。

2018年1-5月，全国新登记企业265万户，同比增长12.3%；国内发明专利申请量达56万件，授权量达13.9万件。一大批市场新主体、研发新成果正成为我国创新发展的重要力量。

今年上半年工业战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2.0个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15.0%。

从贸易结构看，上半年全国网上零售额40810亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额31277亿元，增长29.8%；非实物商品网上零售额9533亿元，增长30.9%。

绿色发展稳步推进。从节能减排看，上半年单位国内生产总值能耗同比下降3.2%。

物联网、大数据、人工智能……未来新经济还将孕育什么，有些可以想象，更多无法预测。但毋庸置疑的是，引领新经济浪潮的核心在科技创新。

2018全国科技活动周暨北京科技活动周上，工作人员为观众介绍核聚变装置。来源：新华社

今年7月，习近平主持召开了中央财经委员会第二次会议。会议强调：“要充分发挥社会主义市场经济的独特作用，充分发挥我国社会主义制度优势，充分发挥科学家和企业家的创新主体作用，形成关键核心技术攻坚体制。要聚焦国家需求，统筹整合力量，发挥国内市场优势，强化规划引领，形成更有针对性科技创新的系统布局和科技创新平台的系统安排”。

这就要求我们要以“新”求变，以“新”应变。正如习近平所说：“我国能否在未来发展中后来居上、弯道超车，主要就看我们能否在创新驱动发展上迈出实实在在的步伐。”

发展协调性增强

习近平指出：“以前我们要解决‘有没有’的问题，现在则要解决‘好不好’的问题。我们要着力提升发展质量和效益，更好满足人民多方面日益增长的需要，更好促进人的全面发展、全体人民共同富裕。”

今年以来，我国经济结构持续优化，经济效益明显提升，经济中提质增效的因素不断积累，经济发展协调性增强。

产业结构不断优化。今年上半年第三产业增加值增速比第二产业快1.5个百分点；占国内生产总值的比重为54.3%，比上年同期提高0.3个百分点，高于第二产业13.9个百分点。

区域结构持续改善。中部后发优势持续显现。1-5月，中部地区规模以上工业增加值同比增长7.8%，固定资产投资增长9.3%，分别快于东部地区1.1和3.6个百分点。

供给侧结构性改革成效不断显现。结构性去产能继续深化：上半年，全国工业产能利用率为76.7%，比一季度提高0.2个百分点，比上年同期提高0.3个百分点。去库存成效突出：6月末，全国商品房待售面积同比下降14.7%。企业杠杆率和成本继续下降：5月末，规模以上工业企业资产负债率为56.6%，同比下降0.6个百分点。1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.49元，同比减少0.31元。

这是正在作业的广西钦州港（2018年1月10日无人机拍摄）。来源：新华社

今年以来，面对错综复杂的国内外形势，中国经济不惧风急浪高，底气十足，行稳致远。

这底气从何而来？来自于以习近平同志为核心的党中央对经济工作的坚强领导，来自于改革开放40年形成的大国实力，更来自于全国人民和各行各业的真抓实干。

“切实把新发展理念落到实处，不断取得高质量发展新成就，不断增强经济社会发展创新力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。”

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。从经济体制改革到全面深化改革，从提出构建“人类命运体”，到继续扩大对外开放，不论国际局势如何变换，中国始终保持战略定力，坚持将发展作为第一要务，朝着既定目标奋力前行。（文/戴萌萌）