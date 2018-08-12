决定富民强国的“关键一招”

李洁琼

40年弹指一挥间，40年飞跃万重山。40年让中国在“历史的一瞬”获得了“史诗般的进步”，40年让以谦逊态度和坚强意志拥抱世界和融入世界的中国，已然和世界融为有机整体，让世界越来越离不开中国。

从短缺到比较殷实、从贫困到小康，一组组有力的数据记录着中国人民生活的历史性跨越，一串串鲜活的事例印证着中国人生活翻天覆地的变化。

从落后时代到大踏步赶上时代、引领时代的历史性跨越，从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中国从国民经济濒临崩溃的边缘奋起直追，用几十年的时间走过了西方发达国家几百年走过的现代化历程，前所未有地接近实现民族复兴的伟大目标。

从坚持科学社会主义基本原则，立足中国实际、结合时代特点，创造性地提出和发展了社会主义市场经济，到完善和发展党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的社会主义民主政治制度，中国特色社会主义的开创发展和成功实践，不仅把社会主义的旗帜举住了、举稳了，让处在风云变幻之中的世界对社会主义有了全新的认识，让那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族有了全新选择。

时间已经证明：是改革开放这场中国的第二次革命，让中国旧貌换新颜。正是靠着改革开放，不断打破束缚思想的桎梏、扫除阻碍发展的藩篱，我们成功开启了新的壮阔征程，开创了新的前进道路，开辟了新的发展空间，古老而又年轻的社会主义中国走向充满希望、充满生机的新天地。

时间还将证明：改革开放是决定当代中国命运的关键一招，是我们必须始终坚守的正确之路、强国之路、富民之路，坚定不移沿着这条道路走下去，就能创造更加美好的明天。

一切伟大的成就都是接续奋斗的结果，一切伟大的事业都需要在继往开来中推进。在改革开放的路上，我们已经走过了万水千山，但走向未来仍需要不断跋山涉水，在不断迈入深水区的壮阔进程中，打开新的发展空间，闯出一片新的天地，续写新时代的壮丽新篇。

来源： 新华网