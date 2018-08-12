[正本清源理性看]中美贸易战会给我们带来多大影响？

美方挑起贸易战，中方不得不采取必要的反制措施。大家最关心的，莫过于中方的反制会给企业和老百姓带来多大影响？我们会用什么办法来对冲这些影响？

对这个问题，我们首先需要确立3个认识层面。一是无论美方加征关税，还是中方被迫反制，中方在这场经贸摩擦中都是受害方，因此受到冲击和损失是客观存在的，对此不必讳言。冲击和损失最后有多大，取决于中美经贸摩擦事态的发展，取决于中方能否有力地制止美方的讹诈施压，更取决于包括美国企业和人民在内的世界各方深刻认识到“贸易战无赢家”的现实。二是即便以最极端的情况推算，经贸摩擦本身给我国宏观经济的冲击也是有限的，主要集中在制造企业，国内消费者受到的冲击有限。三是中方对经贸摩擦的影响，除了此前充分考虑了进口产品的替代性之外，还保持着动态评估，并不断完善政策组合以期将企业损失降到最低。

可以肯定的是，无论从哪个层面来看，目前中美经贸摩擦带来的冲击有限、影响可控。成败的关键，主要在于我们能否坚持既定的政策方针不动摇，能否有效地稳定负面冲击对预期的影响。

从宏观经济层面看，经贸摩擦一定程度上增加了我国经济的外部风险和下行压力。中国国际经济交流中心首席研究员张燕生认为，根据中国宏观经济研究院研究人员的初步预测，如果美国对我国500亿美元商品开征25%的关税，预计影响我国GDP约0.10%到0.12%；如果在这个基础上对2000亿美元商品加征10%的关税，预计影响我国GDP约0.20%到0.25%。贸易战带来的影响是存在的。不过，同时也要看到，我国经济基本面长期向好，有应对冲击的足够能力。2017年经济增长中内需贡献超过90%；贸易依存度下降到33%，低于42%的世界平均水平。仅就经贸摩擦本身来说，这种冲击是有限的。

从企业层面看，经贸摩擦对部分外向型企业有冲击，可能带来成本增加、订单下降等问题，企业面临减产歇业、调整重组的挑战。电子通信、电气机械、木材加工、化学产品等行业企业受影响相对较大。不过，同时要看到，一方面美国对我国部分出口商品加征关税，将逐步向着产业链和价值链上下游传导，最终结果会由出口商、上游原材料和零部件供货商以及美国采购者分担。另一方面，我国商务部已明确表示，在反制措施中增加的税收收入将主要用于受损企业及员工、鼓励企业调整进口结构等，努力将损失降到最低程度。不久前召开的中央政治局会议，决定下半年把稳就业放在更加突出位置，这也充分反映出中方对经贸摩擦的充分评估和积极应对。

从国内消费看，中美经贸摩擦带来的影响可控。中国国际经济交流中心总经济师陈文玲认为，中美经贸摩擦对中国老百姓的影响并不大。比如大豆，从美国进口的大豆占比已经不到三分之一，而且美国大豆在我国只能用来榨油，表现在豆油价格上可能会上升。我国现在进口一吨大豆加上关税的价格为3750美元，比原来多了750美元，平摊到每公斤豆油价格可能高几元钱，对老百姓生活的影响不大。不过，去年进口猪肉价格为每公斤10元至11元，今年加征关税以后为每公斤17元多，猪肉价格上涨会带来一定影响，但牛羊肉、鸡肉、鱼肉等都可以替代。

需要指出的是，目前国内对经贸摩擦冲击的疑虑还突出表现在两方面，一个是资本市场特别是股市汇市的波动，另一个则是对我国高科技创新能力的疑虑。这需要客观冷静看待。

对于资本市场来说，经贸摩擦的影响固然存在，但也并非主因。股市波动主要是受心理等因素影响，汇市波动主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响，有些影响是来自周期行为。更何况，当前股市汇市波动的幅度，与过去几年相比并没有更明显的变化。因此，重要的任务仍是稳定预期。从基本面看，我国金融风险总体可控，资本市场有充分的条件健康发展。

对高科技创新的疑虑则受中兴事件影响较多。在这个问题上，我们需要承认在高新技术和新兴产业发展方面与美国存在的差距，但同时也不应过分夸大这种差距以及可能带来的影响。客观看，我们在科技创新方面起步晚，赶超差距大，在不断努力的同时要冷静评估现实情况。我国创新企业数量位居全球第二位，并首次进入世界知识产权组织最新全球创新指数前20强。唯有加快产业结构调整，加大科技创新力度，才能早日迎头赶上。

总的来看，目前经贸摩擦对我国经济发展的冲击，可以用“有影响，可控制，需应对”来概括。在应对中美经贸摩擦问题上，自夸自大也好，自怨自艾也罢，盲目自信也好，一味恐惧也罢，都不是解决问题的办法。只有坚定不移地推动改革开放，坚定不移地发展自己，做好自己的事情，才能最终克服这个前进路上遇到的困难。（经济日报-中国经济网记者 连俊）