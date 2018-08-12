世贸组织总干事：为什么我们比以往更需要WTO？

当前世界贸易正遭受威胁。不管你是否把当前的形势称为一场贸易战，可以肯定的是，第一枪已经打响。这不仅值得我们注意，更要求我们采取行动。

WTO数据显示，限制性贸易政策——例如关税、配额，以及更加严格的海关管制等，在过去的半年里显著增加。虽然同时期也有一些进口便利化的政策出台，但总体上看，这些政策所惠及的贸易额呈下降趋势，而限制性贸易政策产生的影响则正在急剧扩大。

这种情况非常严峻。对等进行的贸易限制不能成为一种“新常态”。如果形势进一步加剧，恐将带来更为重大的经济影响，各国的就业和经济发展都将受到冲击，尤其是那些最贫穷的国家。

整个国际社会都有责任应对这一挑战。我一直在和各国政府及全世界的领导人进行磋商，敦促通过对话缓解当前的贸易紧张局势。除此之外，我还和包括议会、商界、智库和媒体在内的广泛的社会各界进行接触，提高大家对所面临风险的认识。在此，我也呼吁所有相信贸易会带来进步的人们，所有相信世界贸易规则是经济稳定和繁荣必要基础的人们，都为支持贸易发声，因为沉默就如同发起贸易战的行为一样有害。

事实上已经有不少人在为促进贸易大声疾呼了。许多商界领袖和民间组织呼吁政府破除贸易壁垒，通过谈判解决问题。已经有更多的人认识到，提高关税意味着实际价格的上涨和实际工资的下降，更大的不确定性风险使投资者退缩从而导致更多的失业。我们看到世界各国领导人更多地参与到WTO事务中来。他们想要努力加强和改进WTO体系，而不是破坏它。这种行动有助于缓解紧张局势，化解全球贸易危机。

某种程度上说，关于加强WTO的讨论由来已久。这些年来，我和成员们一直努力实现的目标正是如此，而且我们也取得了实质性进展。最近几年，我们采取了一系列“大动作”，包括《贸易便利化协定》的签署和生效、消除农业出口补贴、《信息技术产品协议》扩围等。但这还不够，还有许多工作需要去做，还有许多事关当下经济增长和发展的重大议题需要进一步讨论。

抛开过去的成绩，很多人已经明显感觉到当前急需进行一场关于改革的大讨论。虽然相关对话已经展开，也有一些想法提出来，但遗憾的是，对话的走向如何？哪些领域前景更好？哪些事项应当优先处理？这些问题我们还没有达成一致。不过无论这些问题的答案是什么，有一点是确定无疑的，那就是我们需要加倍努力，确保全球贸易体系更好的回应WTO成员的需求，更好的应对世界经济形势变化带来的挑战。

在WTO各成员讨论以上这些问题的时候，大家还必须解决WTO的争端解决机制所面临的威胁。目前WTO的164个成员经济体占全球总贸易额的98%，这一数字的背后，WTO争端解决机制发挥了强有力的支持作用。各成员通过这一机制投诉侵权行为，维护自身利益，防止贸易摩擦升级为严重的对抗，因此该机制是全球经济治理体系的重要支柱之一，而且是非常有效的支柱。许多贸易争端在还未升级到诉讼阶段之前就已经解决，即使真的经过了诉讼阶段，争端解决机构裁决的执行率高达90%左右。

尽管WTO的争端解决机制很有效并且需求度越来越高，但近来这套机制正在遭遇严重挑战——由于美国对负责争端审理的上诉机构的一些裁决和程序有所质疑，上诉机构成员的任命受阻。随着上诉机构成员任期届满而又不能及时补足，我们可能在不久的将来面临法官人数减至最低限度的境地。当然，WTO各成员已经准备协商解决这个问题，但目前对话尚无进展，打破这一僵局需要各方切实地承担起责任。

在未来，讨论如何推进WTO的时候，以上这些议题必须齐头并进。这个世界比以往任何时候都需要WTO，没有它，我们的未来将充满不确定性，贸易战、低增长、低收入、失业……这些问题将在全球蔓延，不论弱国还是强国都不能独善其身。当下我们必须加强国际经贸合作，只有这样才符合所有经济体的根本利益。

本文作者为世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多

来源：中国日报网