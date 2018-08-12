“下半年经济怎么干”：要构建现代化基础设施体系

近日召开的中央政治局会议提到：把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度。自2015年开始，以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板这“三去一降一补”为重点的供给侧结构性改革持续发力。随着改革深入，在各项工作不断取得新进展新成绩，在外部环境发生明显变化的今天，此次政治局会议，专门强调补短板，究竟有何深意？
基础设施补短板 为什么？
魏际刚：推动经济增长和现代化进程的重要支撑
国务院发展研究中心产业经济研究室主任魏际刚：从短期看，是为了促进经济增长，包括提高经济运行效率，还有在社会发展方面。比如，解决就业，促进社会公平这方面都有明显的效益；从长期来看，中国要从产业大国变成产业强国，构建现代化经济体系，一个现代化的基础设施体系是现代经济体系的重要组成部分，是推动现代化进程的关键支撑因素。
王冠：基建补短板 稳经济更惠民生
央广财经评论员王冠：基础设施建设相应短板的补齐，包括有效投入，对经济增长会起到相当重要的作用，这是一直以来的发展路径可以体现的。就像十九大报告所指出的，下一步的奋斗目标是让全体国民有更强的安全感和获得感，包括公平感。如何解决一直以来东部和西部，城市和农村的差异性，包括基础设施所体现的不平衡和不充分的投入，补短板意义重大。
基础设施补短板 补什么？
魏际刚：新一代基础设施是中国经济的新动能
国务院发展研究中心产业经济研究室主任魏际刚：基础设施内容非常广泛，既有传统意义上的交通基础设施、能源基础设施等等，也有数字化基础设施、下一代的信息网络、互联网、物联网等设施。我们说的补短板既要补传统短板，也要补下一代基础设施。新一代的基础设施，有的可以给传统产业赋能，比如互联网对传统领域的改造，有的本身就代表着新的增长点，它们都会成为下一步经济发展的新动能。
王冠：如何投入让市场说了算
央广财经评论员王冠：基建均衡化，某种程度上意味着全国整个市场的一盘棋。仅就交通而言，建立在全国的交通网络、高铁网络上的物流优势和效率优势，会对我们保持现在全球第一的货物贸易大国和工业制造大国，起到非常重要的支撑作用。具体到如何能够更有效地投入？应该是让市场说了算。
基础设施补短板 怎么补？
魏际刚：政府力量和市场力量要有机结合
国务院发展研究中心产业经济研究室主任魏际刚：基础设施领域政府和市场的责任要界定清楚。不同的基础设施，有的公共属性更多一些，有的商业属性更多一些。如果是前者，那么政府应该承担更多的责任，如果是后者，那可以更多考虑市场化手段。但也有一些领域它是混合的，那在投入上可能更需要多元化渠道。
王冠：基建投资补短板 效果比效率更重要 里子比面子更重要
央广财经评论员王冠：什么叫“里子比面子更重要”？有不少城市的规划，经常能看到都在追求大的广场，集中的高楼等等，但在实际使用中并没有发挥出理想的作用。我们真正需要的基础设施，不是用来观赏的，而是能实实在在用于经济再循环和再生产的。所以，接下来基础设施投资，怎么把好钢花在刀刃上很重要。
魏际刚：要构建面向未来的、强大的、智能的、绿色的现代化基础设施体系
国务院发展研究中心产业经济研究室主任魏际刚：什么叫强大？什么叫智能？什么叫绿色？其实就是我们要构建完善体系：合理布局、优化结构、提升功能、科技引领、创新驱动、绿色低碳等，这样一个国际国内统筹的现代化基础设施体系，以此来推动全球化生产、全球化贸易，也来推动中国的现代化进程，和中国的产业升级和消费升级。
来源：央视财经