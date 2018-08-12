红四军军长王良：军功传千古

↑这是王良像（资料照片）。新华社发

新华社重庆8月12日电（记者周闻韬、黎华玲）在重庆市綦江区烈士陵园湖岸石壁，陈列着一幅浮雕作品《渔家傲·反第一次大“围剿”》。80多年前，红军部队在反第一次大“围剿”中取得胜利，活捉国民党军前线总指挥张辉瓒，毛泽东同志挥毫题词纪念，留下了“万木霜天红烂漫，天兵怒气冲霄汉”的壮丽诗篇。而在这场战争中立下赫赫战功的，正是中国工农红军建军初期的著名将领、红四军军长王良将军。

王良，原名王化赅，字傅良，号兴春，1905年8月5日出生于綦江区永城镇。1926年9月，王良考入黄埔军校第5期，1927年8月加入中国共产党，同年9月参加湘赣边界秋收起义，后跟随毛泽东进军井冈山，参与创建井冈山革命根据地。

1927年9月，王良参加三湾改编，由见习参谋升任中国工农革命军第一师第一团三营九连连长。1928年2月，任十一师三十一团一营一连连长，率队参加保卫井冈山革命根据地的龙源口、黄洋界等战斗。其中保卫黄洋界一战，创造了红军以少胜多的典型战例。

1929年1月，王良跟随毛泽东、朱德、陈毅同志，踏上了前往赣南闽西的征程。同年12月，红四军到达上杭古田镇，王良参加了著名的古田会议。次年6月，红四军在长汀整编，王良任红四军第一纵队司令员。10月，红四军在吉安改编，25岁的王良出任红十师师长。

1930年11月，蒋介石调集10万大军对红军革命根据地实行第一次大“围剿”。王良坚决执行毛泽东提出的“诱敌深入”的作战方针，率红十师东渡赣江，退守革命根据地，待机歼敌。

1930年12月30日，王良率领红十师担任对龙岗西北之敌的攻击任务。他指挥所部迂回敌之侧后，配合兄弟部队发起猛攻，全歼国民党军18师师部和两个旅，俘敌9000余人，缴获各种枪支9000多件，并活捉了敌军前线总指挥张辉瓒，取得了红军第一次反“围剿”的伟大胜利。毛泽东、朱德决定，把缴获张辉瓒的怀表、钢笔嘉奖给王良。

1932年3月，王良升任红四军军长。同年6月13日，其率红四军奉命回师赣南根据地途中，经福建武平县大禾圩时遭敌匪袭击，不幸壮烈牺牲。毛泽东同志当时高度评价了王良的一生，称赞“王良是一个好干部”。

新中国成立后，王良将军的遗物被转交给党中央。此后，记录着烈士显赫战功的怀表和钢笔，一直存放在中国人民革命军事博物馆，永远成为王良将军为党和人民的事业英勇献身的历史见证。

为了缅怀王良将军，家乡人民在綦江区烈士陵园竖立了王良烈士纪念碑。2005年，王良诞辰100周年之际，綦江群众还在永城镇最高的凤冠山上，自发修建了一座“将军亭”，并刻上了“军功传千古”“千古之师”等题刻。

如今，在王良将军的故乡綦江区永城镇，修缮一新的王良故居已经进入筹备布展阶段，将于明年初正式对外开放。“将军故居不仅是一间文物保护单位，更是一座弘扬将军精神、传承将军遗志的宝贵殿堂。作为后人，我们一定要将这份珍贵的红色精神深深扎根于心中。”綦江区委党史研究室副主任陈平说。

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