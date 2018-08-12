新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动新疆行启动

央视网消息：（记者：于晓丹 李夏 邢明）“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动新疆行启动仪式于8月12日在乌鲁木齐举行。中央网信办网络新闻信息传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办、新疆生产建设兵团网信办有关负责同志以及16家中央新闻网站及地方媒体记者出席。

中央网信办网络新闻信息传播局有关负责同志表示，这次“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动新疆行是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要指示精神的重要举措。希望媒体记者以典型人物的典型事迹为着力点，小故事讲大道理，小视角反映大主题，小切口突出新时代，采写出一批沾泥土、带露珠、冒热气、接地气的新闻作品。通过互联网展示新疆各族人民新时代的新担当、新气象、新作为，展示一个真实、发展、幸福、美丽的社会主义新新疆。

新疆维吾尔自治区党委网信办、新疆生产建设兵团网信办有关负责同志表示，新形势下党中央把新疆工作提到了前所未有的高度，2400多万新疆各族儿女紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，开创了新疆改革开放和现代化建设的崭新局面，天山南北发生了翻天覆地的变化。希望通过本次活动报道，让更多的人重新认识新疆、了解新疆，进一步推动新疆各项事业的全面发展。

“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动于今年5月份启动，新疆是活动的第四站。未来一周内，来自中央重点新闻网站及地方媒体的27名记者将奔赴乌鲁木齐、五家渠、昌吉、石河子、克拉玛依、阿拉山口、伊犁等多地开展采访活动，通过全方位、多层次、全媒体的报道，深入讲述新疆社会和谐稳定、守望相助、团结奋斗的故事，全面记录新疆在创新发展、民生保障、生态保护等方面的生动实践。

此次新疆行后，“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动还将深入广东、广西进行采访报道。

来源：央视网