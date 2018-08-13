“摩羯”或添堵早高峰

昨天23:35在浙江温岭登陆，将深入内陆，影响安徽、河南一带

今天6:00-9:00经过上海同纬度地区，将带来比较明显的风雨

记者 徐妍斐

晨报讯 今年第14号台风“摩羯”（强热带风暴级）的中心于昨夜23:35前后在浙江温岭沿海登陆，登陆时中心附近最大风力10级（28米/秒），中心最低气压为980百帕。预计，“摩羯”登陆后继续向西北方向移动，今天将深入内陆，影响安徽、河南一带，上海雨势将逐渐减弱。

台风“摩羯”登陆前夕，浙江温岭沿海掀起巨浪，上海黄浦江水位不断上升。和此前第10号台风“安比”、第12号台风“云雀”相比，“摩羯”没有正面登陆上海，但却遇上了天文大潮汛，出现风、暴、潮“三碰头”的情况。预计昨夜到今天凌晨，本市累积雨量仍可达大雨到暴雨（40-80毫米）。今天白天以阴到多云为主，有分散性阵雨或雷雨。

受“摩羯”影响，本市昨晚半夜前后转东南风，陆地最大风力7-8级，长江口区和沿江沿海地区9-10级，洋山港区和上海市沿海海面10-11级，预计大风将持续到今天上午，下午风力逐渐减小。

上海市气象局首席服务官张瑞怡表示，台风“摩羯”中心今天6:00-9:00早高峰时段经过上海同纬度地区，届时台风外围将给上海带来比较明显的风雨影响。

台风影响过后，本周副热带高压位置仍然较为偏北。上海主要处在副热带高压东南侧或南侧的偏东气流中，容易受海上东风系统影响，云系较多，时不时有短时阵雨光顾。气温变化较为平稳，最低气温在27℃左右，最高气温在33℃左右。