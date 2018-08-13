“摩羯”风雨影响今天基本结束-上午越过上海同纬度，午后影响减弱，本周将多阵雨无高温

晨报记者 徐妍斐

今年7、8月的申城，“台风”成了意想不到的主角。往年爱往华南和浙江南部跑的台风，今年却扎堆奔向了华东。第10号台风“安比”、第12号台风“云雀”和目前的第14号台风“摩羯”，集体精准袭击了“包邮区”沿海，都和申城有着近距离的接触。

和前两个台风相比，“摩羯”虽不正面登陆上海，但却遇到了今年汛期第六次大潮汛，风暴潮三碰头，威力不可小觑。而在24小时之内，第15号台风“丽琵”和第16号台风已接连生成。今年已注定是个多台风的夏季。

据预计，台风“摩羯”将于今天上午越过上海同纬度，风雨的影响将趋于减弱。

今日下午风力逐渐减小

和“云雀”登陆前申城许多地区只刮风不下雨不同，“摩羯”的临近，让申城下了一整个白天的雨。天气预警信号接连发布。上海中心气象台11日20时发布了台风蓝色预警，昨天9时45分同时发布了暴雨黄色预警和雷电黄色预警。

受“摩羯”外围环流影响,昨天8时至16时45分,本市市区、东部和北部地区普降大雨到暴雨,个别站点有大暴雨。另外,本市市区出现5-6级阵风,长江口区和沿江沿海地区出现7-8级阵风。受雨水打压，昨天申城的最高气温仅28.5℃，结束了此前持续长达一周的高温“连击”。

今年第14号台风“摩羯”（热带风暴级）昨天17时中心距离浙江省台州市东南方向约235公里，就是北纬27.4度、东经122.9度，中心附近最大风力9级（23米/秒），中心最低气压988百帕，七级风圈半径150-250公里。“摩羯”以每小时30-35公里左右的速度向西北方向移动，强度缓慢增强，最强可达强热带风暴级（10级，25-28米/秒），于昨晚半夜前后在浙江台州附近沿海登陆。

登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱，今天上午越过上海同纬度。但随着台风登陆，风的影响于昨天夜间逐渐增大。本市昨天半夜前后转东南风,陆地最大风力7-8级,长江口区和沿江沿海地区9-10级,洋山港区和上海市沿海海面10-11级,预计大风将持续到今天上午,下午风力逐渐减小。

随着台风倒槽北顶，昨晚夜间降水将比白天相对弱一些。但夜里到今天凌晨本市累积雨量仍可达40-80毫米大雨到暴雨,今天白天阴到多云有分散性阵雨或雷雨。也就是说，今天上午以后，“摩羯”对申城的风雨影响将趋于减弱。

24小时内生成两个新台风

在第14号台风“摩羯”奔向我国的同时，24小时内又有两个台风接连生成。

据中央气象台的消息，今年第15号台风“丽琵”（热带风暴级）于11日23时在西北太平洋洋面上生成，昨晨5时其中心位于日本九州岛东南方向约1780公里，就是北纬21.1度、东经143.0度，中心附近最大风力9级（23米/秒），中心最低气压990百帕，七级风圈半径100-200公里。预计“丽琵”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐增强。未来三天，“丽琵”对我国海域无影响。

气象部门透露，“摩羯”的影响预计在今天基本结束，15号台风“丽琵”也预计对上海几乎无影响。但是在东海南部又生出了低压波动，在它的影响下，未来七天将出现多阵雨天气。新的一周高温暂时告别天气舞台，最高气温将在33℃附近，较近期有所回落。

在“丽琵”生成不到24小时内，昨天，中央气象台宣布南海热带低压已于14时在广东阳江以南近海加强为今年第16号台风（热带风暴级），中心附近最大风力有8级。该台风已给海南岛、广东等地带来持续性强降雨，预计12-14日会继续在广东西部近海徘徊，强度还将有所加强。有趣的是，虽然已被我国编为1816号台风，但由于负责给台风命名的日本气象厅尚未编报，因此截至昨天傍晚，第16号台风还未被正式命名。

密集登陆华东沿海属罕见

对于上海来说，今年夏季汛期注定不平凡。新中国成立以来，登陆上海的“一手”台风总共仅4个，其中一半为今年登陆。而放大到江浙沪“包邮区”，新中国成立以来登陆的台风共52个，今年占3个。

“台风如此密集登陆华东沿海，的确罕见。”中央气象台首席预报员许映龙指出，从历史数据来看，江浙沪地区算不上台风青睐之地：从1949年至2017年8月底，登陆江浙沪地区的台风共有49个，平均每年只有不到1个；与之相比，登陆广东沿海的台风则达166个，年均2个到3个。

许映龙表示，今年7月以来，副热带高压位置异常偏北、强度偏强，前期一直盘踞在我国长江以北的东部沿岸，过去几天副热带高压进入调整东退阶段，目前又处于西伸加强期，它的一举一动直接影响着台风的未来走向。