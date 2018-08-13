迎战台风-全市检查27394项次

晨报记者谢克伟报道 市防汛指挥部副总指挥、市水务局局长白廷辉在昨天汇报防御今年第14号台风“摩羯”时透露，截至昨19时，全市共计转移撤离安置10660人，其中各区转移安置8009人（崇明区转移安置5565人，浦东新区转移安置410人；金山区转移安置191人，宝山区转移安置392人）；组织避风进港船只2044艘，已上岸人员4114人（上岸人数已含在各区数据中）；洋山深水港完成1850人撤离工作，东海大桥限制通行；滩涂整治项目共撤离801人；金山城市沙滩、奉贤碧海金沙等沿海密集场所已关闭，人员全部清空。

根据前晚视频会议的重点部署及紧急通知的要求，全市组织检查27394项次，水务部门结合雨情和上游来水情况，科学、精准预降内河水位，黄浦江沿线1200道防汛通道闸门已全部关闭，检查潮闸门（含拍门、排污口）1511座，累计排查海塘、防汛墙788次，市排水公司147座泵站已实施预抽空，总量283万立方米，100台移动排水泵车和120多支排水突击队全部进岗待命；交通部门对全市高速公路采取限速通行，1万名抢险人员做好各类交通设施的积水监测和抢排准备；住建部门对2800个新改扩建工地、525个房屋修缮工地、495个拆房工地开展安全排查；房管部门对556个低洼小区974处易积水点做好抢排准备；绿化市容部门组织修剪加固行道树6.5万余棵，清理进水口垃圾11.6万余个，加固店招广告设施896块；电力部门对沿江、沿海地区2318座高压泵站、桥梁、隧道及下立交低压泵站开展供电隐患排查；驻沪部队方面，上海警备区和武警上海总队已进驻市防汛指挥部，做好参加应急抢险的准备工作。