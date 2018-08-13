7条连廊接通第一百货商业中心三馆-六合路将打造成全新绿化休闲步行街 上海世茂广场将于9月盛大开业

晨报记者 谢 竲

作为上海商业的“金字招牌”，“市百一店”的一举一动都牵动着很多“老上海”的心，从去年的闭店促销，到年底的试营业，商场7楼开办的上海风情展，都吸引了大批顾客前来“打卡”纪念。最近，已更名为“第一百货商业中心”的这个商业“老大哥”又有了“新动作”。记者昨天在现场看到，将商业中心A、B馆和C馆 （原东方商厦南东店）串联起来的六合路连廊顶棚工程已临近收尾，4楼的连廊已可供顾客通行，预计到了国庆前，有了全新“顶棚”的六合路有望以绿化休闲步行街的“新身份”与广大消费者、顾客见面。此外，同样位于南京路步行街路口的上海世茂广场也将于9月正式亮相。

有通道更“随心所欲”

虽然台风“摩羯”临近，但昨天中午的南京路上依然人流如织，不少游客在步行街路口拍好照，便收起伞走进了去年年底重新亮相的第一百货商业中心。经过了重新改造后，原市百一店与东方商厦南东店“合二为一”，成为覆盖“全客群、全时段、全业态、全品类、全渠道”的一站式大型购物目的地。而开业时暂未完工的飞梯连廊和采光顶棚如今即将“大功告成”。

记者注意到，虽然有围挡遮盖，但不难发现，原六合路上一直处于施工状态的连廊、顶棚已基本完工，两栋大楼之间，一个高达42米、长80米的玻璃顶棚仿佛在两栋大楼之间撑起了一把“洋气”的“透明伞”，共计7条飞梯连廊也在两楼之间架起了便捷的“桥梁”。

在原市百一店老楼3楼的连廊口，张贴着“正在施工，暂时关闭”的告示，但同时也提及，需要前往C馆的顾客已可以通过位于商场4楼的连廊抵达。记者来到4楼后发现，虽然有工作人员还在进行最后的收尾、清理工作，但这道连廊的打通给顾客提供了很大的便利，“过去只能逛完一幢，回到一楼，再去隔壁逛逛、吃饭什么的，现在有了通道，可以更加‘随心所欲’了”，一位顾客这样说。

六合路将成休闲步行街

第一百货商业中心相关负责人告诉记者，为了配合原有老连廊连接A、B、C三馆，形成完整丰富的商业路径，在去年改造初期，商业中心方面就进行了全新的设计，“我们增设了三、五、七层多层面多路径的互通，新增了4条长约14-20米的连廊，共计7条，分别形成A馆和C馆，B馆与C馆之间的通路。此外，玻璃顶棚也将为六合路新功能的开发提供助力。”

据悉，在相关部门的配合协调下，六合路作为南京东路步行街的“支马路”，将分区段禁行机动车和非机动车，被打造成为全新的绿化休闲步行街，玻璃顶棚将成为“小步行街”的一顶遮风挡雨的“保护伞”，为南京东路步行街功能的延伸提供了更多空间和可能。

记者了解到，六合路的改造预计将在八月底结束，而第一百货商业中心的整体改造工程将在今年国庆节前全部完工，以全新面貌亮相。

世茂广场将于9月亮相

而走在南京路步行街上，马路另一边、正处于施工中的上海世茂广场“动静”也不小。蓝、紫色系的“星空”围挡上赫然写着“9月盛大开业”的字样。

因硬件设施老旧、空间感受较差等原因，去年上半年，世茂广场启动了闭店升级改造工程。正式开业后，除了整个商场将“焕然一新”外，还将有Nike全球旗舰店、M&M’s W orld亚洲唯一旗舰店、乐高亚洲地区第二家品牌旗舰店，以及占据商场三层楼面的世茂Hello Kitty上海滩时光之旅等也将一同亮相。