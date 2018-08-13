开学临近，部分家长忙着替孩子代做暑假作业-教育专家指出，代孩子写作业交差，比孩子完不成作业还要糟糕

晨报记者 杨青霞

再过两周多时间就将迎来新学期，不少学生开始“赶工”暑假作业。而记者近日调查发现，有部分家长出于这样或那样的原因代孩子做某些暑假作业。对此，教育专家指出，代孩子写作业交差，比孩子完不成作业还要糟糕。

代做，怕给孩子增麻烦

家住长宁区的郑先生女儿妍妍目前读小学四年级，暑假作业除了一本全市统一的《暑假生活》外，还有钢笔抄写作文等内容。郑先生告诉记者，他发现《暑假生活》里有些题目比较活，涉及到动手实践方面的内容。比如有道题目要求统计家里的湿垃圾、干垃圾每天所产生的量。在检查女儿《暑假生活》时，郑先生发现，像这类题目女儿往往都会空在那里。

“反正每天我要倒垃圾，顺便用买菜的秤称重一下，对大人来说这个很简单。”这道题实际上是郑先生代女儿做了。“如果让女儿自己完成，首先垃圾太脏了，其次小孩子如果一不小心没称好打翻垃圾，弄脏地板还要擦上半天。”

代做，自认作业无意义

“暑假里，女儿有一项英语作业是要将老师圈定的词汇抄写5遍。这样机械重复的作业有啥意义？”潘先生的女儿在某民办初中读六年级，他挺反感“抄写N遍”之类作业，但又不便公然和老师叫板，于是他为女儿代劳抄写5遍。

家住虹口的杨先生，女儿学校里布置的一道暑假作业，是利用生活中的废弃物做一个实用性物品或工艺品。“我们家女儿动手能力比较差，我就代她用两个易拉罐做了一个望远镜，开学后让她拿到学校去交差。”

记者在采访中发现，有一类拓展型暑假作业是不少中小学校都爱布置的，比如编排制作暑假生活小报。尤其是一些小学生家长，认为孩子尚不能熟练使用电脑，于是往往忍不住就为孩子代劳。

[教育人士]

家长代做或对孩子在诚信方面有负面影响

松江民乐学校的樊裔华老师在她21年的执教生涯中，也发现过家长帮孩子代做暑假作业的现象。有一次她给学生布置了制作一份名人小报的暑假作业，但开学后交上来的作业中，有部分小报做得很精致，不过明显就能看出是家长所为。

“像此类作业，即使做得好，我也不会在语文学习园地里展示。只有孩子独立完成的优秀小报，才会被展示出来。”

对于家长的不合适做法，樊裔华会在家长群里进行引导，发几张孩子独立完成的优秀作品，通过作品告诉家长，孩子比你们想象中优秀，这类作业其他同年龄的孩子能做到，你的孩子也同样能做到，“实在不能独立完成的，家长可以帮助指导，但一定要让孩子自己去完成。”

建青实验学校四年级班主任陈薇薇向记者表示，往年她也曾发现有个别家长会替孩子完成诸如练字之类的暑假作业。“不管什么情况下，父母代孩子做暑假作业的行为都是不可取的。”

就此现象，21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，家长的这种做法可能会对孩子在诚信方面有负面影响，比不完成作业还要糟糕。

家长代做的一个原因是，家长认为有些暑假作业不值得做或是孩子无法独立做。先不谈家长这种看法是否正确，在熊丙奇看来，学生和家长应该直接明确向老师、向校方反馈他们对于有关作业的看法。不向学校反映自己的意见，而采取代写的方式交差，学校、老师一方面并不知道布置作业存在的问题，另一方面也无法了解学生复习、预习、假期生活的真实情况，因为学生交上来的作业“都不错”。