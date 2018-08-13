率先推进“证照分离”试点：激发市场活力、优化营商环境、支撑产业集聚-浦东327项涉企审批事项“一网通办”

见习记者 荀澄敏

“证照分离”改革试点是党中央、国务院交给上海，在浦东实施的重大改革试点任务。为加快政府职能转变，打造提升政府治理能力，浦东新区进一步深化“放管服”改革，激发市场活力、优化营商环境、支撑产业集聚，有效助推了高质量发展。

2015年12月，浦东新区率先对116项审批事项开展“证照分离”改革试点。2017年9月6日，国务院常务会议决定，在全国其他10个自贸试验区和具备条件的国家级开发区，复制推广浦东新区“证照分离”改革试点经验。2018年1月31日，浦东新区开展新一批10个领域47项改革试点。在全面优化准入的基础上，自我加压纳入36项，进一步深化改革。

全面推进“一网通办”

目前，浦东新区327项涉企审批事项全部实现“一网通办”，其中“不见面审批”占比 53%，“只跑一次”占比47%，平均办理时间比法定时限压缩了85%。首次进口非特殊用途化妆品从审批改为备案，企业从改革前跑北京审批改为网上申报，办理时间从改革前3-6个月减少到3-5个工作日，大幅缩短了产品上市周期、降低了企业时间成本。

如今企业办事，只需要到新区企业服务中心即可，所有部门审批处室在此集中、所有涉企审批事项向“单窗通办”集中、所有投资建设审批事项向“单一窗口”集中，对于重点区域建设项目实行集中验收 。

“证照分离”改革试点实施后，针对注册、许可、监管和执法部门间信息共享不够充分、监管协同不够有效等问题，浦东新区21个监管部门、108个行业（领域）全面探索实践“六个双”政府综合监管机制，也就是：双告知、双反馈、双跟踪、双随机、双评估、双公示，推进信用、风险、分类、动态监管，并建成“一库共享”电子证照库，实现电子证照、信息数据在政府内部互认共享。

促外资职业培训市场发展

在职业技能培训市场逐步对外资开放过程中，浦东新区人力资源和社会保障局大力推进“证照分离”改革，不断强化事中事后监管，促进职业技能培训市场的规范有序。2017年1月普华永道商务技能培训公司成为首家注册在上海自贸区的外商独资经营性职业技能培训机构，也是全国首家经批准正式开业的外商独资经营性职业技能培训机构。

浦东新区人社局实行全程指导、跟踪服务，从申请人有设立意向、注册登记、筹建到正式开业，多渠道为其提供政策咨询、筹备指导，做到“首次咨询、全部告知，后续咨询、多渠道答疑”，跟踪筹建过程，帮助申请人高效开展筹建，节约时间和经济成本。

目前，浦东新区已有8家外资职业技能培训机构完成工商注册登记，其中，有3家机构经许可已正式开业，从公司注册登记到取得正式开业许可用时3至6个月，另有4家机构经许可筹建中，1家机构被撤销筹建许可。

此外，浦东新区的劳务派遣公司体量占到全市的六分之一，给监管也带来了挑战。对此，浦东新区人社局采取信用评估、行业风险评估，将800多家劳务派遣公司分成A级、B级、C级三类，分别以绿灯、黄灯、红灯标识。对这三类公司采取不同的管理方式，对A级劳务派遣公司提供便利服务，在年度经营情况报告、许可证到期延续时，免交书面材料；对B级、C级劳务派遣公司加强监管，加大劳动监察“双随机”执法频次等，督促其合法合规经营。

医卫领域不断释放活力

随着审批流程和标准的公开透明，申请企业和个人的市场活跃度进一步显现，特别是在浦东新区的医疗行业上，三年来新设营利性医疗机构131家，先后引入上海和睦家新城医院、上海艾尔贝佳妇产科医院等优质办医主体投资。

针对开办像游泳场所、沐浴、住宿、影剧院等高风险类场所卫生要求高的现状，为了便于申请者理解，浦东新区组织专家研究并编写了简洁易懂的办事指南。此外，通过社会网格化监管、窗口接待咨询等方式先行获取企业即将开业的信息，在企业选择同意的前提下，由审批人员主动到现场提醒并辅导企业达到卫生标准和要求，提高企业申请许可实施告知承诺的成功率，避免和减少企业在事后监管中发现问题再次整改的可能性。2017年全年经事前指导的企业达到280家，占当年办证总数的17.16%，在事后监管中未发现一家企业有违约需要整改的现象。

此外，浦东新区药品上市许可持有人试点工作进展良好，截至目前，共受理32家申请人申报的M AH试点申请51个品种，31个1类创新药。在此基础上，全国首个医疗器械注册人制度试点产品落地，2018年2月27日，上海远心医疗科技有限公司的单道心电记录仪取得了《中华人民共和国医疗器械注册证》，新政策吸引了更多医疗器械企业落地浦东参与试点。