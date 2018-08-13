关爱工友，一个都不能少-李书鹏：让万名工友体面劳动、安全工作、幸福生活

晨报记者 杨天弘

20年前，李书鹏第一次踏入上海的时候，黄浦江东边只有一座高耸的东方明珠。仅仅20年，上海发生了翻天覆地的变化。在这个过程中，李书鹏深感自己所在的公司中建三局（沪）作为一家国企，对上海的建设有着不可推卸的责任。而他，作为公司的党委副书记、工会主席，对企业的核心群体——农民工，也有着一种不可推卸的责任。

李书鹏践行着。他推行劳务实名制管理，为工人工资足额支付、月清月结撑起“保护伞”；成立项目工友服务站，开展流动体检、流动理发、流动放映服务，让万名工友体面劳动、安全工作、幸福生活。

不断拓展员工幸福空间

“我是一个农民的儿子，在农村呆过的孩子，经历也是不同的。”1976年出生于湖北农村的李书鹏说，中建三局（沪）和其他企业不太一样，“我们的作业人员大致分为两个群体。一个是城市的应届大学生；另一个是长期跟公司合作的一线作业工人，就是我们说的农民工。”

从业二十载，李书鹏亲历了建筑行业的飞速发展。他说，农民工是城市的建设者，是他们用自己的汗水，筑起了现代化的高楼大厦。他们提升了城市的幸福感，那么谁来提升他们的幸福感？这是李书鹏最为挂心的事。

他坚持每季度组织开展职工满意度调查，今年已经57次深入项目一线、覆盖30多个在建项目。他组织工会与行政部门共同推动一线员工平均收入每年同比增长10%左右，每年为职工落实推进十大实事项目。工会还为全体职工购买交通意外伤害险，为女职工购买重大疾病险，为全体职工集体定制生日礼物，不断拓展员工幸福空间。

解决工友生活难题

知道一线农民工最需要的是什么？一次偶然的机会，李书鹏跟工友闲聊问及他们所需，一个工友回答竟然是理发！这是他万万没有想到的。工友告诉他，上海那么大，却没有他们理发之处。街边的理发店很多，但也很贵，去不起。而且进去了也怕尴尬，因为他们的头发实在太脏了。所以他们一般会选择街边的流动摊，便宜；而且每次都剃得很短，因为这样可以多熬上几个月。李书鹏听完，大为震动。他一直努力为工友争取权益，却忽略了这个细小之处。于是，他就跟项目商量，在每个项目上建立流动理发所，规定每个项目提供理发服务的时间，然后由公司提供工具，请专门的理发师替工人理发。每位工友只要出5元，公司再贴补5元，从此工友告别“理发难”的大问题。

之后，李书鹏趁热打铁，还设立了流动体检站、流动放映室。为了让万名工友体面劳动、安全工作、幸福生活。他试点推行工友住宿“物业化”模式，入住有保洁、工友超市、工友食堂，像一个社区。“这种方式我们正在试点，在下半年会进行逐步的推广。”

他说，工地工作的环境不像在写字楼，是非常辛苦的。如果职工吃不好、住不好，那么他们不可能工作得好。另外，除了生活，李书鹏也很注重工友的思想进步。他结合行业特点，先后策划开展“农民工入会集中行动”，编制《农民工入会服务手册》，发展9781名农民工加入工会，为370名工友申办上海市工会会员服务卡；加大对农民工流动党员的排摸管理，一个都不能落下。

李书鹏为工友做的，其实不仅仅这些。在同事眼中，李书鹏每天的工作状态都很忙，“天天百米冲刺，常年马拉松跑”，不是在工地，就是在去工地的路上。