徐惠芬

最近，日本一所知名大学通过压低女生分数，减少女生录取数的新闻，在国际社会引起一片哗然。调查显示，自2006年开始，东京医科大学就开始操控分数，因为“女生会因生孩子而离职或缩短工作时间”。

性别歧视问题，并非日本独有，可以说，这是全球的一个普遍现象。按照达沃斯论坛发布的《2017年全球性别差距报告》，以目前的进展速度，世界需要再花100年，才能实现完全的男女平等。

但像日本这所老牌的私立大学那样，竟然将歧视落实到给所有女生一律减分，也够“大胆”的。同样让许多人震惊的是，针对日本女医生的一项调查问卷显示，超过6成的女医生表示，可以在一定程度上理解该校的做法。

很多时候，意外源于不了解。如果对日本女性就业状况有一定了解的话，无论对东京医科大学的 “大胆”行为，还是受调查女医生的“理解”，就不会感到太意外了。

根据《2017年全球性别差距报告》，日本在144个经济体中排名第114位，排名如此靠后的其中一个重要原因就是，日本女性经济参与度不高。

在日本，女性就业有“M形曲线”之说：20多岁的女性就业率呈上行轨迹，接近30岁或30多岁时出现下滑，到40多岁时再次上升，到了退休年纪时又开始下滑。之所以会形成这样的“M形曲线”，正是因为许多日本女性会在育儿期暂时离开职场。

日本向来看重 “男主外、女主内”的社会分工，根深蒂固的社会文化，再加上幼托机构缺乏、残酷的加班文化，让许多日本女性结婚生子后只能放弃工作，开始相夫教子的家庭主妇生活。数据显示，在日本，只有约38%的女性在有了第一个孩子后，还会返回到自己的工作岗位。

所以，东京医科大学所说的“女生会因生孩子而离职或缩短工作时间”，在日本的确广泛存在，也难怪有6成受调查女医生表示理解了。但是，理解不代表赞同。如何为女性创造更友好的就业环境，而不是进一步加重性别歧视，才是理应推动社会进步的高等学府更该做的。

更何况，日本眼下正面临严重的人口危机，人口持续减少，老龄化问题严重，劳动力越来越短缺，空缺岗位与求职人数之比达到了1.59:1，是1970年代初以来的最高水平。在此背景下，鼓励女性就业，而不是打压女性就业，无疑更具现实意义。高盛出炉的一份名为 《女性经济学3.0：即刻行动》的报告也显示，如果日本女性雇员比例能达到80%，将刺激日本GDP增幅高达15%。

日本首相安倍已经意识到了女性就业问题之大，提出了“女性经济学”，他的目标是，至 2020年，日本女性在第一个孩子出生后返回职场工作的比例升至55%。他还强调，日本增长战略的核心，是“创造一个所有女性都能发挥才干的社会”。

不过，看看东京医科大学操控分数的行为，就知道安倍的“女性经济学”有多么任重而道远了。高等学府尚且如此，社会其他领域的阻力可想而知。日本的女性经济发挥威力，不知2020年是否可以看到。