第六届上海国际芭蕾舞比赛落幕-比技巧，更比用心跳舞

晨报记者 殷 茵

上周六晚，第六届上海国际芭蕾舞比赛颁奖仪式暨闭幕演出在上海国际舞蹈中心举行，经过6天的激战，中国舞者史越、敖定雯斩获成人组男女金奖，中国舞者李偲旖拿下女子少年组金奖，最高奖项大奖和男子少年组金奖空缺。

“与20年前不同，中国舞者在世界芭蕾的舞台上不再是封存的宝藏，全世界都知道了中国舞者的实力”，评委会主席、丹麦国家芭蕾舞团前艺术总监弗兰克·A·安德森毫不吝啬对中国舞者的赞美。

选手

每次比赛都是转折点

自2月启动招募以来，本届比赛共收到全球124名选手报名。最终，来自16个国家和地区的73名选手来到上海，历经复赛、半决赛和决赛的逐轮闯关，其中不乏最近在美国杰克逊国际芭蕾舞比赛、保加利亚瓦尔纳国际芭蕾舞比赛、南非国际芭蕾舞比赛、日本东京国际芭蕾舞比赛等国际顶尖大赛中摘得奖项的芭蕾舞者。

22岁的史越就是其中一位出色的选手。2014年美国杰克逊国际芭蕾舞比赛的评委会特别奖，为他换来了加盟加拿大温尼伯皇家芭蕾舞团的机会，他享受比赛带给他的每一次机会和每一次肯定，“每一次比赛都是我人生的转折点。”而此番回国参加比赛，他还抱着一份私心，因为这样妈妈就能来到现场看他比赛了，“能帮我拍张照吗？我要发给我妈妈”，捧着金牌的他笑得像个孩子。

17岁的李偲旖刚刚在第28届瓦尔纳国际芭蕾舞比赛中荣获女子少年组金奖，此番凭借精湛演绎接力拿下了上海国际芭蕾舞比赛女子少年组金奖。她表示，一次次的比赛让自己有了飞速的成长，“现在，我有了更多的经验，也对自己的未来更加明确。”

评委

寻找用心跳舞的舞者

几乎所有人都会好奇，除了技巧出众，评委更青睐哪一类选手？评委会主席弗兰克·A·安德森表示，技术、天赋、潜力、表现力和激情缺一不可，但更重要的是“用心跳舞”，“因为和比赛中完成一段55秒的变奏不同，未来舞者们需要面对的是长达3小时的舞剧，如何融入角色，如何呈现丰富的感情，这些都很重要。”

评委安德里斯·列帕也认为，比赛只是舞者们职业生涯的跳板，“所以我们不光要看技术，更要看他们未来能不能成为舞团中一个成熟的艺术表达者。”

对于本次比赛大奖和男子少年组金奖的空缺，安德里斯·列帕遗憾地表示，相比两年前，今年的选手整体实力更强，但个性突出的芭蕾舞选手还不够多，“真正有个性的舞者，一站上台就能镇住所有评委、观众甚至竞争对手。”他坦言，这样的选手可遇而不可求，“这就像钓鱼一样，虽然鱼就在水里，但不是每一次都能钓到你想要的那一条。”

点评出色的比赛选手之余，评委们对于本次比赛的组织工作也是大为赞赏。安德里斯·列帕说：“很多国际芭蕾舞比赛都或多或少会有些意外状况，例如音乐放错、出场顺序打乱，或是报幕有误。这是我第一次遇到零失误比赛，太棒了。”

幕后

网络直播吸引更多观众

除赛事外，本届芭蕾舞大赛期间还举办了一系列精彩纷呈的活动，如“前行的脚尖”改革开放四十年上海芭蕾图片展、芭蕾夏令营、国际芭蕾论坛、“世界芭蕾明星游上海”、“世界芭蕾大师公开课——芭蕾大师谭元元与乌里安娜·洛帕特金娜对话”等。

为了让更多普通人可以参与其中，本次比赛还全新引入“网络直播”，并请来日本东京国际芭蕾舞比赛艺术顾问邵治军、前苏黎世芭蕾舞团首席主要演员孙晓军担任解说。在他们的“翻译”下，那些艰涩的语汇不再难懂，观众们也不再仅仅将目光停留在选手跳得有多高，转得有多快，而是从看热闹转向了看门道。

上海芭蕾舞团艺术总监德里克·迪恩认为，网络直播正是这次比赛与其他比赛的不同之处，“这种方式可以让更多的人参与进来，让芭蕾这种原本小众的艺术培养和拥有更多的观众。”