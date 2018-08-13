文/图 晨报记者 陶令 实习生 周雨婷

每年盛夏都有一种期盼——相约“书香中国”。今年又如约而至，不仅仅是书展的主会场里活动如火如荼，魔都处处都涌动着书香的魅力，盘点一下，投入其中惬意畅游

书香满城

2018上海书展暨“书香中国”上海周本周四启幕，为期一周的书香将遍及申城。今年仍以上海展览中心为主会场，同时在全市各处设立100个分会场，这些实体书店涵盖了全市16个区的新华书店，还有钟书阁、大众书局、衡山和集、言几又、现代书店、思南书局等。

仍保持7天夜场的上海书展今年还增添了不少亮点，书展主会场入口处的序馆堪称为“点睛之笔”。以“新时代、新作为、新篇章”为主题的序馆，集中展示学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想等的重点主题图书，同时也将展示近两年“打造传世精品”的新成就，如长三角三省一市新近出版的优秀图书等。

作为序馆的延伸和扩展，左右长廊分别特设中国改革开放40周年精品图书展，“红色文化、海派文化、江南文化”主题出版展以及上海书展15周年回顾展。书展还创新性地以上海老牌实体书店古籍书店为依托，打造国学馆。不仅会展示一些古籍精品线装书，还特邀北大教授辛德勇、复旦大学教授傅杰等七名学者为市民读者带来生动的国学课。

作为上海书展的子品牌，上海国际文学周今年则以“旅行的意义”为主题，邀请了30多位海内外知名作家在近40场活动中，从文学的角度阐发“一带一路”的意义。

同时，为适应网络时代的消费习惯，本届书展首次探索网络售票方式，进一步优化书展官网、微博、微信，同时借力各类媒体，及时提供服务信息。为提升观众现场体验舒适度，主会场仍将在场外读者排队购票区域设置喷雾降温装置，搭建凉篷，降低酷热；而日场、夜场的安排则更趋于均衡，无论是重量级嘉宾的分布，还是“动静分隔”都努力调试岛最合理话。

据了解，“书香中国”期间，主会场仍每天9点开馆，夜场也将持续至晚间9点闭馆。

光的空间

Highlight:时间空间的交错

这是一间有美术馆的书店，也是一座有书店的美术馆。由安藤忠雄操刀的书店美术馆结合体——光的空间，用庞然大物的“会呼吸的混凝土”带给读者的创意赫然显于书籍之中，书架之间，留白之处。

书与艺术的交融

书店的门口只是简单的环形透明玻璃，初次见面的前台与书架似乎与一般书店别无二致，但若是真的走进，就会被卷入日本著名建筑设计师安藤忠雄设计的时空隧道中。进门朝左侧走，齐肩的方形书架常有缺口，这小小的空缺悄悄串联起书店里移动的人们，尽管静谧却也能望见彼此。另一处则是镶嵌在书架中的方形镂空格子，犹如一扇扇窗户，如此延伸着，偶尔会有人从镂空窗口走过，不知不觉成了画框里的主角。继续往前走，在某个书架拐角处往45度角视线看，一场直看到底的隐秘邂逅就发生了，时空穿梭感扑面而来。

书店的右侧则是另一处空间所在——这是一间环形立体式书籍“仓库”，不同于传统书店的全新空间。屋顶是不规则蓝色屏幕里闪烁着点点星光，书架的流畅线条下，整齐排列的书籍造就一幅静态画作。与其说这里有许多艺术类书籍值得一看，倒不如说这样的场所本身就是一件值得人细细琢磨的艺术品。

书店不仅有书，竟然还配置了一座楼上美术馆，共同构成了光的空间。外观形似一枚巨蛋的明珠美术馆的出口就是书店，二者你中有我，我中有你。

近日正在展出的读书行路：《路易威登游记》艺术展也与阅读息息相关，展览由16位国内外优秀艺术家的近三百件艺术品构成，通过艺术家之眼游历世界各地，体验多元文化的魅力，力求为读者呈现视觉和文字的叠加效果。

地雷：书店所处的爱琴海购物公园标示有些不清，因此寻找书店时需花些功夫。

书展分会场亦精彩

随着“书香中国”上海书展的本周登场，作为分会场“光的空间新华书店”也准备了一系列活动等待读者的到来与交流。

艺文两栖人展览作为书展期间的首场活动特别邀请陈侗讲解分享，而后续的《怀特童书纳凉会》则颇有童真色彩。若是喜欢研究汉字或是热爱山水、色彩，也有精彩活动依次揭晓神秘面纱。对于欧阳应霁的书迷来说，最惊喜的当数书展最后一天的活动——“慢慢快活·欧阳应霁新书发布会”，与漫画家和文字创作者直接面对面。

其实，一进门处的主题展区也设置地别有趣味，紧跟电影《我不是药神》集合了关于生命救赎的书籍推荐，又针对大热的悬疑题材集结了众多相关书籍，细致之处，随处流露。不论在书店何处，暖黄色的光线和高高低低的木色书架总是给人超越空间本身的错觉，图书的丰富和宁静的氛围也让读者尤其安心，可以慢慢地与书对话。

工兵：书展的分会场活动从17到19日每天都有不同主题的分享会，有兴趣的人可以提前关注报名参与，除此之外，定于明天开幕的 《陈侗的艺文两栖人展览》则将延续展开直至十月。

石库门情结

Highlight:字里行间的所在

我们早已习惯于图书馆或书店这样专供人阅读和购买书籍的场所，但若是你可以足不出酒店，就能享受如在图书馆里一般的阅读体验，你会否在惊讶之余想一睹其风采？

另辟蹊径的图书馆

建国西路旁的石库门建筑早就已被各大品牌入驻，石库门文化也在历史与现代的碰撞中融合地恰到好处，上海建业里嘉佩乐酒店里专设的图书馆一隅就是这样独特的一处。

清水红砖和马头山墙作为经典石库门元素，在嘉佩乐图书馆也不会缺席。走进馆内，首先就被其整体格局吸引，为了保持建筑本身狭长、高楼顶的特点，图书馆采用了隔层竖立书架，并往里延伸三层空间既扩大了馆内空间，也保持着静谧的阅读环境。抬头看，就能看见暖黄色灯光与镂空的架构相互交错，灯光也衬得馆内的一切柔和、舒适。

工兵：图书馆和酒店大堂是连通的，没有门，也就意味着全天开放。但图书馆内的咖啡、茶水、饮料、小吃等餐饮只在7点至23点间供应，餐饮种类则会依照时间一日更新四次。

海派文化的交流

作为嘉佩乐酒店集团的特色之一，旗下每家酒店都会特设一座图书馆，而伤害这间嘉佩乐酒店的图书馆，其陈列借阅的书籍多为与艺术设计、时尚相关的英文书籍或杂志，也有些古画卷和奢侈品书籍可供阅览。翻看几本后就不难发现，这里的书籍内容大多在介绍上海和欧洲的历史与文化，提供给入住的客人便捷了解欧洲和上海文化相通之处。

除了书籍，艺术品的陈列展示也是颇具特色。不同时间会展示不同艺术家们的雕塑或画作，或是中国艺术家的画作，或是法式风格的摆件，随处可见中欧元素的结合。

工兵：如房客对书籍的需求并不在图书馆内，不妨委托酒店管家帮忙购买。