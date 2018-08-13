文/图 哑哑 周于

七夕鹊桥会，放眼全球，有桥有水的地方总有着很多故事待挖掘。七夕，中国传统的情人节，这一时跟随浪漫逛桥去。

为桥而生@巴黎

巴黎的桥对这座城市来说就是一座座连接彼此的载体，有时间、有时空，更多是心灵的沟通。一一走过巴黎塞纳河上的十座名桥，丈量这座城市的古往今来，在这些故事中，爱情是永恒的主题。

围绕着一条塞纳河，巴黎桥之旅就此开启，左岸或右岸，奥塞还是卢浮宫，一座皇家桥让人左右逢源，一边“牵手”奥赛博物馆，一边“依偎”卢浮宫。走到皇家桥的右岸，这里不单单只有卢浮宫，围绕着圣奥诺雷街上的巴黎文华东方酒店，久负盛名的芳登广场、凡尔赛宫、爱丽舍宫，还有著名的协和广场和因珠宝商著名的旺多姆广场，步行距离都控制在5分钟内，橘园美术馆、巴黎歌剧院和闻名遐迩的香榭丽舍大街也是闲庭信步。

拥有“皇宫级豪华酒店”殊荣的酒店堪比一座现代化的宫殿，原创的艺术外墙焕发着华丽辉煌的气息，其室内装潢则别具巴黎风情，在这个弥漫着异域情调与微妙浪漫气息的酒店里，舒适与现代相互融合。近期酒店开启了“宠物亲善”计划，特别为入住的“四条腿的好朋友”提供精美菜单，还会量身定制各款礼物，如绣有狗狗爱称的个性卧垫、长毛绒狗狗卧枕、动物毛绒玩具、骨形饼干、矿泉水和一对精美食碗。

工兵：逛桥之旅首选巴黎游船，日间和夜晚都有船次，随平缓的塞纳河水一路穿越无数桥洞，历史、文化在此交融。最具爱情戏码的要数“英伦玖瑰”陨落在此的阿尔玛桥了，这座设计简洁的桥头北岸，矗立着戴妃的缅怀处，花团锦簇的玫瑰是这里亮眼的景致。

鹊桥原型@罗田

“柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路”，牛郎织女在鹊桥上编织的爱情坚守，在现实版鹊桥之称的罗田天堂寨中得以见真容，不失为七夕的好去处。

既为鹊桥，喜鹊定是桥上必不可少的元素。未到达鹊桥时，便能远看到山与山之间连接的鹊桥，在山谷的雾气中若影若现。等走进了看，桥上雕刻着的立体喜鹊呈现着各种姿态的飞翔，栩栩如生，颇有意境，乳白色的桥身搭配灰黑色的喜鹊果真营造了喜鹊搭桥的模样，略有凹凸的桥面也更能把人带进牛郎织女会面的意境中去。

站在鹊桥上望向四周，茂密的树林和高耸的山真如在空中一般。与心爱的人踏上这鹊桥，体会七夕节牛郎织女故事的意义，走完这座拱形的鹊桥，再许下一个约定，幸福又浪漫。

工兵：作为国家4A旅游景区和国家地质公园，在罗家天堂寨度过七夕，还可放眼其他景点。一步一景的小华山，“天堂三绝”之一的哲人峰和清凉的天堂瀑布等。

地雷：罗田天堂寨里诸如玻璃栈道、小华山观光电梯等景点因高度较高需谨慎游玩，一切要以安全为先。

真情木鉴@锦带桥

虽说木质结构常因其易损坏逐渐被弃用，但对于偏爱木质结构的日本来说，却被比喻成伴侣之间虽偶有摩擦，却仍为爱而愿意迎难而上。在岩国地区就有这样一座木质桥，颇让人惊喜。

作为岩国地区代表作之一的锦带桥，由五个起伏很大但又各自不同的拱形组成，其历经自然灾害和时间的流逝已被重建了三次。桥的外观设计很特别，日本人对树木和传统的喜好决定了此桥的主架构仍以木材为主，而以石头为基座则是在安全考虑下的最大让步了。走上一节节的木质阶梯，愈发往上的坡道在桥梁里还显得有些陡峭，牵上伴侣的手一起走，好好欣赏吧。

工兵：白日里，桥的入口处有个售票亭，但晚上没有人顾守，因此把钱放进特定的箱内是每个人的自觉行为。