出游旺季的到来，一个丰富多彩的世界正在展现-旅途时时更新

文/图 哑哑

渥太华旅游局

“中国已成为渥太华最大的海外客源国之一。恰逢2018中加旅游年，渥太华旅游局将重点打造纯正加拿大文化之都的特色，继续推广丰富多样的休闲旅游和教育资源。”

渥太华旅游局率领奥米加野生动物园和加拿大国家博物馆代表近日拜访上海，在针对中国市场的宣传活动中，推广加拿大首都地区的旅游资源，吸引更多中国游客到访渥太华体验纯正的加拿大文化之旅成了重中之重。

渥太华优美的自然风光，英法交融的文化气息和全年源源不断的国家级大型庆典活动展示着加拿大首都的风采。整洁的市容，绿色宜居的城市环境，多元文化的精神和丰富的娱乐活动也使得渥太华成为世界上独具魅力的首都城市之一。

南澳大利亚旅游局执行总裁 罗 尼

“国泰航空将香港至阿德莱德的往返航线增至每周6班，对南澳大利亚州来说是个非常好的消息。最新数据显示，入境南澳的国际游客数量达到历史新高，其中中国游客的入境数据更是高达60000人，为访问南澳大利亚州的第二大入境国。”

据了解，此次增加航班将从10月28日起每周增开一班香港至阿德莱德的往返航班，航班总数可达每周6班，这一新举措将为中国旅客前往南澳游览提供了更多的便利。众所周知，发展前往阿德莱德的直飞航线对提高赴南澳旅游人数十分重要，这里有着多元化的旅行体验，壮阔的大自然、可爱的野生动物、美酒……都期待有更多的中国游客实地探访体验。

无论是首府阿德莱德，还是被誉为“澳洲佳酿之都”的芭罗莎，或是澳大利亚第三大自然岛屿袋鼠岛，无一不充满着友好，现代和活力四射的气质。

世茂集团

“一反向天空发展的传统建筑理念，上海佘山世茂洲际酒店向地表负88米开拓建筑空间，重塑城市与自然的关系。把城市的伤痕变为瑰宝，绽放出它的震撼和美丽，有望成为上海旅游的新名片。”

近日，上海佘山世茂洲际酒店公布其开业的种种细节，酒店将于今年第四季度正式开业，由全球领先的国际酒店管理公司——洲际酒店集团管理。位于松江国家风景区佘山脚下的天马山深坑内，酒店的建筑格局分为地上2层、地平面下16层，共拥有336间客房和套房，并且所有的客房均设有观景露台，宾客可坐享其中欣赏峭壁瀑布绝景。作为备受瞩目的建造格局，上海佘山世茂洲际酒店将为今年如火如荼的新酒店开业格局创造新热点。

纽约市旅游会展局

“因蒸汽管事故导致停业的曼哈顿熨斗区已重新对游客开放，这一标志着丰富文化、零售和餐饮活力的地区欢迎接每个人在此感受无与伦比的体验。”

作为纽约市标志性和备受喜爱的社区之一，熨斗区具备了将商业和文化完美结合的多种功能。对于每一位到访的游客，最值得参与的就是熨斗区23街联盟在每周日中午11点开启的90分钟熨斗区漫步导览了。这条导览线路途经大都会人寿钟楼、上诉法院和熨斗大楼等。边走边听是了解熨斗区最有收获的体验了。

在这里即便是一座麦迪逊广场花园也有着丰富的艺术活动，目前展出的艺术装置作品《Deliriou s M atter》就是由戴安娜·哈迪德创作，展览将持续至9月3日。同时，这一地区拥有者丰富多元的餐饮商户，有超过230家的餐厅、酒吧和小食铺，方便着每一个来到此处旅游的观光客。

素凯泰

“从全日制餐厅、意大利餐厅到休闲的咖啡吧和酒廊，位于兴业太古汇的当代设计酒店素凯泰用五间充满活力且别具一格的餐厅和酒吧，呈现了一次探索美食的非凡之旅，无论是本地居民还是游客的挑剔味蕾，都有兼顾。”

完美的一天从以亚洲传统饮食文化为特色的全日餐厅URBAN Café开始。在亮丽、自然的设计元素中，享用亲密热闹的餐食吧。这里特别设计了分享菜式，无论结伴同行还是家人小聚，共享的用餐体验让人熟悉亲切。

或晨间的咖啡，或午后的小酌，怎能缺失磨煮咖啡豆时氤氲上升的香醇气息呢？除外，还有精致创意及地道的意大利美食La Scala，甚至是URBAN酒廊的特色招牌茶饮也多了一味养生选择，29款不同风味的茶饮，精选超过18种自种有机香草，带你开启别样的新鲜纯味之旅。